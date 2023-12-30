"Ключевая ошибка 2023 года": чего Украине надо избежать в следующем году, — Дикий (видео)

По мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, Украина может снова начать побеждать в 2024 году, если будет жить войной, а не считать, что она "где-то там". В 2022 году все были единым организмом.

Украинское общество в 2023 году отмежевалось от событий на фронте, чего не было в 2022 году. Именно эту ошибку нужно предотвратить в 2024 году. Об этом в интервью Фокусу сказал ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Когда началась полномасштабная война все украинское общество работало на победу. Каждый пытался что-то сделать, если не на фронте, то путем волонтерства. По словам Евгения Дикого, общество было абсолютно неразрывным с военными. Они не воспринимались, как где-то там люди, которые на фронте. Украина была единым организмом, который воюет.

"Именно поэтому в 2022 году мы побеждали. В 23-м году произошло то, что "товарищ Сталин" называл "головокружение от успехов". На волне успехов осени 2022 года тыловая Украина впала в иллюзию, которой почему-то показалось, что мы не просто сделали чудо, а сделали уже достаточно. Но оказалось этого недостаточно", — объясняет Евгений Дикий.

Он добавил, что по его ощущениям в Украине общество разделилось на две "касты": те, что воюют, и те, что живут свою обычную жизнь. Поэтому ветеран российско-украинской войны отмечает, что в 2024 году украинцы должны проживать войну, как в 2022 году.

Видео с таймкодом

"Для этого общество должно принять войну как свою, а не чью-то, кто за нас должен выполнить", — отмечает Дикий в интервью Фокусу.

Также верховный главнокомандующий должен в новогоднем обращении сделать заявление вроде Уинстона Черчилля, что ему нечего предложить кроме "пота, крови и слез".

Напомним, 30 декабря СМИ писали, когда Украина сможет вытеснить ВС РФ с юга Украины в 2024 году.