Бей своих, чтобы чужие боялись: оккупанты штурмовали собственные позиции возле Дибровы (видео)

Сначала оккупанты разнесли позиции из танка, а дальше ринулись на штурм пехотой. Бойцы ВСУ с недоумением и удивлением наблюдали за этим неординарным действом возле Дибровы на Луганщине.

На Лиманском направлении на Луганщине в районе Дибровы российские оккупанты решили захватить свои же позиции. Они штурмовали их и наделали кучу своих 200-х и 300-х. Об этом странном случае сообщили аналитики разведывательного сообщества DeepState.

"У Дибровы враг штурмовал собственные же позиции, были 200-е и 300-е. К*цапы сначала танком разобрали собственную позицию, а затем начали штурмовать пехотой", — говорится в сообщении.

Больше всего удивлены происходящим были бойцы 63-й ОМБр ВСУ, которые наблюдали за этим неординарным "действом" с дрона.

Аналитики отмечают, что эту позицию ВСУ потеряли несколькими днями ранее, но не все подразделения РФ знали об этом, поэтому ринулись упорно их отбивать.

"Бои в лесу — это трудно не только по своей специфике, но и потому, что тяжело ориентироваться. Этот случай, конечно, наиболее показательный. Жаль, что по объективным причинам не можем оставить на видео смех и комментарии пилотов", — отметили в DeepState.

Напомним, что в районе Синьковки на Купянском направлении бойцы ВСУ за 35 секунд разгромили колонну бронетехники ВС РФ. Было уничтожено 4 бронемашины — 2 танка (один с тралом) и 2 БМП.

Ранее сообщалось, что вблизи села Новомихайловка на Марьинском направлении идут тяжелые бои. Десантники ВСУ говорят, чтоони быстрее закончатся, чем россияне.