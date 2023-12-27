Танк ВСУ залетел на позиции россиян в "освобожденной" Марьинке и расстрелял их в упор (видео)

Украинский панцирник появился на окраинах города и отработал по вражеским позициям. По нему в это время пыталась попасть вражеская артиллерия.

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В "освобожденной" оккупантами Марьинке Донецкой области произошла неожиданность для ВС РФ. Украинский танк Т-64 прорвался на окраину города и устроил обстрел вражеских позиций. Видео дерзкой танковой "спецоперации" выложили в телеграмм-канале "Военный курьер".

"Украинский танк Т-64БВ дерзко ворвался на северо-западные окраины Марьинки и вплотную обстрелял позиции оккупантов", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как танк ВСУ заехал в Марьинку и мчится по улицам уничтоженного города. Он целится в позиции россиян, которые обустроили их в разрушенных зданиях. По танку работает вражеская артиллерия, но она не попадает и потом замолкает. Между тем, несмотря на охоту на него, украинский панцирник делает выстрелы по обе стороны улицы, а отстрелявшись, разворачивается, и направляется обратно на свои позиции.

Напомним, что оккупанты объявили награду в 1 млн рублей за командира роты "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди. Россияне считают, что он уничтожил слишком много солдат ВС РФ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российские захватчики фактически уничтожили город Марьинка, а ВСУ еще контролируют небольшую часть населенного пункта.