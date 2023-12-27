Танк ЗСУ залетів на позиції росіян у "звільненій" Мар'їнці та розстріляв їх упритул (відео)

Український панцирник з'явився на околицях міста й відпрацював по ворожих позиціях. По ньому в цей час намагалася поцілити ворожа артилерія.

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У "звільненій" окупантами Мар'їнці на Донеччині сталася несподіванка для ЗС РФ. Український танк Т-64 прорвався на околиці міста і влаштував обстріл ворожих позицій. Відео зухвалої танкової "спецоперації" виклали в телеграм-каналі "Військовий кур'єр".

"Український танк Т-64БВ зухвало увірвався на північно-західні околиці Мар’їнки та впритул обстріляв позиції окупантів", — ідеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як танк ЗСУ заїхав у Мар'їнку та мчав по вулицях знищеного міста. Він цілився в позиції росіян, які облаштували їх у зруйнованих будівлях. По танку працювала ворожа артилерія, але вона не влучила й потім змовкла. Водночас. попри полювання на нього, український панцирник зробив постріли по обидві сторони вулиці, а відстрілявшись, розвернувся та попрямував назад на свої позиції.

Нагадаємо, що окупанти оголосили нагороду в 1 млн рублів за командира роти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді. Росіяни вважають, що він знищив забагато солдатів ЗС РФ.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російські загарбники фактично знищили місто Мар’їнка, а ЗСУ ще контролюють невелику частину населеного пункту.