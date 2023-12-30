"Постапокалиптическая защита": в сети показали российскую САУ с огромным козырьком

Вражеские войска экспериментируют над защитой артиллерии и бронетехники от ударных дронов. На этот раз — тряпками и резиной.

В российских войсках продолжают экспериментировать над созданием козырьков для защиты техники от ударов дронов-камикадзе. Телеграмм-каналы распространили фотографию САУ "Мста-С", которую даже в РФ назвали постапокалиптической.

Российская 152-мм самоходная артиллерийская установка "Мста-С" получила огромную надстройку. "Мангал" назвали постапокалиптическим защитным маскировочным козырьком, который имеет тряпки, резинотканевые ленты и другие детали.

Украинский танковый эксперт Андрей Тарасенко высмеял российское изделие.

"Десятки всевозможных КБ, НИИ Стали, ВНИИТМ, Академия артиллерийских наук, а результат выше на фото", — пишет Тарасенко.

Необходимость козырьков или "мангалов" обусловлена засильем на поле боя дронов-камикадзе по типу FPV или "Ланцет". По замыслу решетка должна остановить FPV-дрон и не дать ему уничтожить установку стоимостью в несколько миллионов долларов.

Оккупанты потеряли уже по меньшей мере 173 САУ "Мста-С"

САУ "Мста-С" — это советская 152-мм артустановка, которая была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. На вооружение советской армии "Мста-С" поступила в 1989 году. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 30 км. По данным Oryx, с начала полномасштабной войны оккупанты потеряли 173 таких установки. Из них 35 стали трофеями для Сил обороны Украины.

Напомним, 28 ноября бойцы "Ахиллеса" поразили несколько российских артустановок.

29 декабря эксперт назвал минусы российской САУ "Коалиция-СВ", которую РФ перебросит в Финляндию и начнет серийное производство.