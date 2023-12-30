"Удар возмездия": ВС РФ атаковали Харьков, есть попадание в гражданское здание в центре (фото)

В ОВА заявили, что по городу пришлись по меньшей мере 6 ударов. 8 пострадавшим оказывают помощь.

Российские оккупанты атаковали Харьков и попали в центр города. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 19 часов в Харькове прогремели несколько взрывов. Есть попадания об инфраструктуре.

"Оккупанты нанесли более 6 ударов. В частности, ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий", — проинформировал он.

По его словам, на эту минуту медики оказывают помощь 8 пострадавшим, все госпитализированы, 4 человека — состояние среднее, 4 — в легком состоянии.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харьков. Есть повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта. Исключительно гражданская инфраструктура", — подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что все службы работают на месте.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что ВС РФ ударили в жилой дом в центре Харькова.

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушения гражданской инфраструктуры. Подробности позже", — написал он.

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате ударов по Харькову.

Оккупанты готовятся к новому масштабному удару по территории Украины. Об этом сообщают в российском Z-телеграм-канале "Донецк Z".

"Начинается удар возмездия. По целям в Украине уже летит 8 групп (в одной группе 5 шт) ударных БпЛА "Герань". Новогодние праздники в Украине можно отменять. Сейчас перезаряжается не только ПВО Белгородского района, но и стратеги с баллистикой и флот с "Искандерами". Целеуказатели будут уточнены в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Оккупанты отметили, что удары постоянно наносят удары по военной инфраструктуре ВСУ, в частности, по узлам логистики и энергетики.

Напомним, что российские оккупанты 29 декабря нанесли ракетные удары по Харькову. Город атаковали несколькими волнами.