Чехия отказалась объяснять РФ, почему для ударов по Белгороду использовали ее вооружение

В МИД Чехии заявили, что охотно примут участие в заседании Совбеза ООН, где Россия объявит о выводе войск из другой страны.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия на заседании ООН, которое хочет собрать Россия по обстрелам Белгорода, не будет объяснять использование ее боеприпасов Украиной. Об этом он 30 декабря написал в своем Х (твиттере).

В частности, он отреагировал на заявления РФ с требованием Чехии объяснить, почему Украина якобы применила для ударов по Белгороду ракеты к РСЗО чешского производства Vampire.

"Мы отказываемся идти туда, куда нас зовет Россия. Чехия никогда не будет инструментом отравленной ложью пропаганды агрессора. Как только Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе ООН — мы с радостью придем", — заявил дипломат.

Заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский требовал присутствия Чехии на заседании Совбеза ООН в 22:00, 30 декабря, которое Россия созвала из-за якобы украинского обстрела Белгорода.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что для атаки на Белгород Украина якобы использовала две ракеты "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила "киевский режим", а также британских и американских "консультантов" в обстреле Белгорода. Также Захарова призвала мир отреагировать на "жестокий теракт", и что тишина будет воспринята как пособничество.