Украинский танк вплотную разнес позиции оккупантов и забрал бойцов ВСУ из окружения (видео)

Несколько украинских бойцов попали в сложную ситуацию, поэтому танкисты приняли бой и помогли побратимам, рассказали в Khorne Group.

На одном из участков фронта украинские пехотинцы попали в окружение врага. На помощь им пришли танкисты ВСУ — они отбили их и вывезли на танке в более безопасное место. Видео боя обнародовали в телеграм-канале, который ведут украинские пилоты БпЛА, Khorne Group.

"Работа украинского танка по эвакуации пехоты, которая попала в окружение. Подскочил, расстрелял позиции орк*в, загрузил пехоту на себя и увез", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно как украинский танк почти вплотную приблизился к вражеским позициям, которые оккупанты обустроили в лесополосе. Он делает несколько точных выстрелов прямо во вражеские блиндажи. Далее к бронетехнике быстро сходятся украинские защитники, танк разворачивается и вывозит пехоту с поля боя.

Напомним, что на Луганщине в районе Дибровы российские оккупанты штурмовали свои же позиции и наделали кучу 200-х и 300-х. Сначала оккупанты разнесли позиции из танка, а дальше ринулись на штурм пехотой.

Ранее сообщалось, что пятеро бойцов ВСУ отбили позиции у ВС РФ в районе Синьковки на Купянском направлении и захватили пленных. Штурмовая группа украинских воинов действовала при поддержке танка.