Борьба за свободу продолжится: Залужный поздравил украинцев с наступающим Новым годом (видео)

В свою очередь начальник Генштаба ВСУ, который тоже обратился к жителям Украины, призвал верить в хорошее и мирное будущуе даже в самые тяжелые времена.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к украинцам по случаю Нового года. Свое поздравление он опубликовал в официальном Telegram-канале в воскресенье, 31 декабря.

Залужный отметил, что 2023 год оказался очень сложным для Украины, но благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам, а также всем гражданам, страна выстояла.

"Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность великому делу — защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что борьба за свободу и будущее детей продолжится и в 2024 году. Залужный выразил веру в то, что Украина сможет пройти все испытания и приблизиться к победе. Он также поздравил всех, кто сейчас в бою или поддерживает Вооруженные Силы Украины, и заверил их, что они не одиноки.

Давайте верить в лучшее: украинцев поздравил начальник Генштаба

Украинцев с наступающим новым годом также поздравил начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шептала. В официальном Telegram-канале он написал пост, в котором отметил, что уходящий год был сложным для всех. Но наибольшие трудности легли на плечи воинов.

"Стойкость, мужество и героизм наших защитников и защитниц не дают оккупантам шансов уберечься на украинской земле, вселяют непоколебимую веру в будущее нации. Сейчас, когда вы далеко от своих семей, хочу выразить вам поддержку и искреннюю благодарность. Сил, выдержки, неугасимого духа и веры в себя. Непременно придет время, когда мы снова сможем радостно праздновать Новый год в теплом кругу семей", — написал Шептала.

Он призвал даже в трудные времена давайте верить в лучшее будущее.

"Мы украинцы, у нас есть единство в сердцах, которое всегда помогало переживать трудности вместе. Вера в победу и стремление к миру — вот то, что должно вести нас вперед", — резюмировал начальник Генштаба.

Напомним, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский в последний день 2023-го отметил 700 защитников Украины. Украинский лидер поблагодарил также людей, которые ведут коммуникацию со странами-партнерами Украины, обозначив, что в 2024 году нашей стране понадобится международная поддержка.

Кроме того к украинцам с поздравлениями обратились военные. В этом году поздравления с наступающими новогодними праздниками жители страны услышали от генерала Сергея Наева, бойцов Национальной гвардии Украины, одесских пограничников и Генерального штаба.