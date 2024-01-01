Украинский экспорт по "зерновому" коридору вырос почти вдвое только за декабрь — до 13 млн тонн

Через новый "зерновой" коридор, созданный Украиной в Черном море, потенциально можно экспортировать 2,5 миллиона тонн агропродукции в месяц.

Экспорт украинской продукции по новому "зерновому" коридору в Черном море, который ввела Украина в конце декабря, достиг 13 миллионов тонн по сравнению с 7 миллионами в конце ноября. Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Кубраков в соцсети X.

По информации вице-премьера, эти объемы продукции были экспортированы через украинские порты 400 судами в 24 разные страны мира. Приняли под загрузку украинские порты 430 судов.

Ранее, 4 декабря прошлого года, Александр Кубраков заявлял, что с весны 2023 года через украинские порты экспортировали 7 миллионов тонн продукции на 200 кораблях, из которых 5 миллионов тонн составлял украинский агроэкспорт.

Восстановление "зернового" коридора

Работу портов Большой Одессы Украине удалось восстановить без участия третьих сторон. Это стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности августовской атаке по десантному кораблю Черноморского флота РФ.

Такие события предоставили возможность открыть в августе регистрацию для прохождения торговыми судами временных маршрутов, объявленных Украиной.

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, новый зерновой коридор, созданный Украиной в Черном море, потенциально может позволить экспортировать 2,5 миллиона тонн агропродукции в месяц.

"Все зависит от того, как коридор будет дальше работать. Мы надеемся, что страховых случаев не будет. Если будут какие-то потери из-за военных рисков, тогда из страхового фонда владелец судна получит компенсацию", — отметил заместитель.

Напомним, 26 октября Мининфраструктуры опровергло остановку "зернового коридора".

Также Фокус писал о том, что 20 июля президент РФ Владимир Путин выдвинул условия для возобновления зерновой сделки. Он требовал отмены санкций против российского зерна и удобрений, возвращения системы международных платежей SWIFT в российские банки, разрешения на торговлю запчастями для сельхозтехники и разблокирования сельскохозяйственных активов.