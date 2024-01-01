Россия поставила рекорд по "Шахедам": как ВС РФ "поздравляли" украинцев с Новым годом (фото)

В новогоднюю ночь враг запустил волнами 90 ударных беспилотников. От атаки пострадали пять регионов Украины.

В новогоднюю ночь на 2024 год ВС РФ выпустили рекордное количество дронов типа Shahed 136/131. Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ от 1 января.

"Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава — Крым, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ", — говорится в публикации.

В общем враг запустил 90 беспилотников, и 87 из них были уничтожены. В Воздушных силах подчеркнули, что это также рекорд.

Инфографика Воздушных сил Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук выразил "большую благодарность" подчиненным за боевую работу.

"Год назад в Новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня — 87", — отметил он.

Последствия атаки в Одессе

В Одессе были прямые и осколочные попадания в результате атаки дронов. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Он проинформировал, что в городе пострадали жилые дома.

По самым свежим данным, в Одессе пострадали 9 человек.

"Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", — рассказал Кипер.

Пост Олега Кипера от 1 января Фото: Скриншот

Последствия атаки на Николаевщине

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким также информировал, что в регионе были попадания.

"У нас есть прилеты… работаем", — написал он.

Однако впоследствии он сообщил, что обошлось "без событий". Вероятно, в результате попаданий никто не пострадал.

"Спасибо всем кто находится в Николаевской области, за соблюдение комендантского часа. Пока без событий. Уважаем наших воинов", — говорится в посте.

Публикации Виталия Кима от 1 января Фото: Скриншот

Последствия атаки в Днепропетровской области

Города и села Днепропетровской области в новогоднюю ночь также атаковали беспилотники. Деталями поделился председатель местной ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в четырех районах региона сбили всего 5 "Шахедов". Один из дронов попал в предприятие и вызвал пожар, в течение часа он был ликвидирован.

"1500 семей в Пятихатской громаде Каменского района оставались без света. Из-за беспилотника оккупантов, который зацепился за линию электропередач. Специалисты оперативно выехали на место. Заживили дома", — рассказал Лысак.

Никопольский район оказался под артиллерийским огнем — ВС РФ выпустили более десятка снарядов по городу. Повреждены гимназия и 13 частных домов, также побиты два гаража, газопроводы и электросети.

Фото с места событий Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото с места событий Фото: Сергей Лысак / Telegram

Обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки во Львове

Во Львове обломки беспилотников попали в два объекта национальной памяти. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой.

Попадания были по университету в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера, и музею Романа Шухевича на Белогорще.

"Символично и цинично. Война за нашу историю", — подчеркнул мэр Львова.

Он рассказал, что музей — полностью уничтожен.

Фото с места событий Фото: міський голова Андрій Садовий

В университете ликвидировали пожар. Обошлось без жертв.

Фото с места событий Фото: міський голова Андрій Садовий Фото с места событий Фото: міський голова Андрій Садовий

Последствия атаки в Хмельницкой области

В Хмельницкой области, по данным ОВА, сбили шесть российских БПЛА.

В результате вражеской атаки в регионе получил ранения несовершеннолетний ребенок. Его госпитализировали с открытым повреждением грудного отдела позвоночника. Также загорелся частный гараж, пожар оперативно ликвидировали.

Пост Хмельницкой ОВА от 1 января Фото: Скриншот

Напомним, в Киевской области в новогоднюю ночь работала ПВО. Также работу ПВО было слышно в Хмельницкой области.

Также взрывы в новогоднюю ночь прогремели во временно оккупированном Донецке. В центре города возник пожар, захватчики проинформировали о якобы семерых раненых.