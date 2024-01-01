Как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за больным, — объяснение юристов

По информации юристов, закон позволяет официально оформить постоянный уход за больным человеком. Такие услуги могут предоставляться на профессиональной или непрофессиональной основе.

В Украине продолжают действовать старые правила мобилизации в армию. Эти правила в частности предусматривают возможность получить отсрочку от мобилизации тем, кто осуществляет постоянный уход за другим человеком. В каких случаях закон позволяет официально оформить постоянный уход за человеком объяснили специалисты "Безоплатной правовой помощи".

Юристы отметили, если человеку по состоянию здоровья трудно о себе заботиться, он может получить постоянный уход. Такие услуги могут предоставляться на профессиональной или непрофессиональной основе.

На непрофессиональной основе уход могут осуществлять могут осуществлять лица в отношении членов своей семьи. Членами семьи считаются люди, которые совместно проживают, имеют общий быт и взаимные права и обязанности.

Кто имеет право на уход

Право на уход на профессиональной или непрофессиональной основе имеют:

люди с инвалидностью I группы;

дети с инвалидностью;

пожилые люди с когнитивными нарушениями;

люди с неизлечимыми заболеваниями, которые нарушают функции организма так, что становится невозможно самостоятельно обслуживать себя;

тяжелобольные дети, которым еще не установлена инвалидность.

Юристы отмечают, что проходить специальную подготовку для такого непрофессионального ухода не обязательно.

Какие документы нужны

Для оформления непрофессионального ухода следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства больного, или в местный орган социальной защиты населения. Там потребуют следующие документы:

заявление о желании осуществлять уход за больным человеком;

если больной юридически дееспособен, потребуется также заявление от него о согласии на такой уход;

паспорт заявителя и лица, нуждающегося в уходе;

идентификационные коды заявителя и пациента;

справки о регистрации места жительства обоих;

декларация о доходах и имуществе заявителя, состав семьи заявителя;

справка, подтверждающая, что человеку действительно нужен постоянный уход по состоянию здоровья.

Могут ли отказать в оформлении ухода

Юристы отмечают, что существуют случаи, когда лицу могут отказать в оформлении ухода за больным человеком, в частности такие причины:

недостоверность представленных документов;

отсутствие реальной потребности в уходе лица, за которым стремятся установить уход. Представители социальных служб изучают, насколько повседневное обслуживание человека, за которым планируется уход, фактически зависит от внешней помощи;

ненадлежащее состояние жилищных условий человека, который хочет забрать на проживание того, за кем планирует осуществлять уход;

если в акте проверки социальной службы не подтвержден факт совместного проживания.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что часть студентов может потерять право на отсрочку от призыва. Согласно законопроекту №10378, те студенты, кто получает второе, третье и следующее по счету образование, будут иметь право на отсрочку от мобилизации только до конца текущего учебного года.