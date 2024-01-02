Потери как в Бахмуте: экс-командир "Айдара" проанализировал ситуацию в Авдеевке (видео)

По словам Евгения Дикого, на сегодня ключевым направлением обороны в городе является коксохимический завод. Там украинские военные активно ведут операции против оккупантов, которые постоянно пытаются установить свои позиции в промышленной зоне.

Ситуация в Авдеевке в Донецкой области стала более стабильной. Украинские военные успешно ликвидируют российских оккупантов в масштабах, соизмеримых с Бахмутом 2022 года. Об этом сообщил ветеран АТО и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу".

По его словам, на сегодня ключевым направлением обороны в Авдеевке является коксохимический завод, который имеет много этажей под землей и прочные бетонные перекрытия.

С того места защитники активно ведут операции против ВС РФ, которые постоянно пытаются установить свои позиции в промышленной зоне.

"Там фактически происходит "Бахмут 2.0" примерно с таким же соотношением потерь между нашей стороной и той стороной", — подчеркнул экс-командир.

Ветеран АТО отметил, что во время первых фаз вражеского наступления активно действуют батальоны "Штурм-Z", за которыми следуют регулярные российские подразделения, однако, они несут огромные потери.

Дикий добавляет, что во время затяжной войны важным показателем успеха являются нанесенные потери противнику, и в этом отношении Украина одерживает победу.

"Не так даже важно, удержим ли мы навсегда Авдеевку, но нам сейчас очень выгодно подольше ее держать, пока там происходит перемалывание их живой силы в индустриальных масштабах", — уверяет эксперт.

Кроме того, как отмечает экс-командир роты батальона "Айдар", основная задача на соответствующем направлении — сохранить контроль над трассой через Орловку. Если это удастся, отмечает Дикий, то украинские военные смогут долгое время удерживать позиции и эффективно уничтожать врага. Сейчас дорогу простреливают, но защитники могут использовать ее.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что вблизи Авдеевки бойцы ВСУ отбили у оккупантов ранее утраченные позиции еще и набрали пленных. По его словам, бой вела отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

29 декабря в отчете Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Российские источники отметили, что оккупанты также продвинулись на северо-западе от Авдеевки в районе Красногоровки и в направлении Авдеевского коксохимического завода, однако ISW не наблюдал доказательств этому.