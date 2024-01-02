Массированный обстрел Украины: РФ запустила "Кинжалы", взрывы прогремели в Киеве и Харькове (фото)

По предварительной информации, в небе находились одновременно девять истребителей МиГ-31. В результате массированных ракетных ударов есть пострадавшие в Киеве и Харькове.

Утром 2 января во время массированной ракетной атаки ВС РФ выпустила аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" в направлении Киева. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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После сообщения об опасности из-за ракет "Кинжал" новые мощные взрывы прогремели в Киеве и Харькове. Корреспонденты Фокуса сообщали об отключении света в столице.

Также взрывы прогремели в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, Харьков находится под массированным ракетным ударом. Жителей предупредили, что находиться вне укрытия крайне опасно.

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Вскоре мэр Харькова сообщил о попадании в центре города в районах жилой застройки. В результате атаки возник пожар, на месте работают соответствующие службы. Сейчас уточняется информация о пострадавших

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Также в Воздушных силах сообщили о повторных пусках аэробаллистических ракет в сторону Киева. Предварительно Россия подняла в воздух девять самолетов МиГ-31.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщает о попадании на территорию гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Кроме того, в результате ракетной атаки повреждена газовая труба.

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Также в некоторых районах Киева есть проблемы с водоснабжением — отсутствует давление в водопроводной сети.

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В Соломенском районе сообщается о трех пострадавших в одном из домов. На месте работают медики.

В ДТЭК сообщают о перебоях с электроснабжением в нескольких районах Киева. Так, из-за ракетной атаки без света часть домов в :

Шевченковском районе;

Святошинском районе;

Голосеевском районе;

Оболонском районе.

Напомним, утром 2 января Россия осуществила массово атаковала ракетами Киев и Киевскую область. Пуски ракет осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Также россияне запустили Х-59 из тактической авиации. Корреспонденты Фокуса сообщают о мощных взрывах и перебоях в электроснабжении.