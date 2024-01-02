Шили форму для Зеленского и Залужного: атака ВС РФ на Киев повредила производство M-TAC

По информации от представителей отечественного бренда, сейчас компания устанавливает степень повреждений и потерь, после чего будет возобновлена работа. Возможны временные трудности.

Утром 2 января российские оккупанты атаковали мирные города Украины, среди которых был и Киев. В результате пострадало одно известное отечественное предприятие по производству военной одежды. Об этом говорится в публикации M-TAC в социальной сети Facebook.

Отмечается, что после массированной ракетной атаки на столицу были повреждены или уничтожены производственные мощности и складские помещения компании M-TAC.

"После установления степени повреждений и нанесенных потерь, будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — говорится в сообщении.

Отдельно представители предприятия попросили прощения у клиентов за временные трудности и надеются на поддержку и понимание.

В Киеве после атаки пострадали мощности производства популярного бренда Фото: Скриншот

Примечательно, что украинский бренд M-TAC выпускает экипировку для туризма и охоты, аксессуары для оружия, а также армейскую и тактическую одежду. Особой популярностью их товар начал пользоваться после полномасштабного вторжения и имеющихся мощностей производства порой не хватало, как говорится в материале для Forbes.

Примечательно, что с начала вторжения президент Украины Владимир Зеленский десятки раз появлялся на публике в одежде отечественного бренда. Также этой одеждой пользуется окружение главы государства и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Киеве после атаки пострадали мощности производства популярного бренда Фото: Офис президента В Киеве после атаки пострадали мощности производства популярного бренда Фото: Facebook

В материале Forbes добавили, что форму от M-TAC также надевали руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин, актер Жан-Клод Ван Дамм и сотни тысяч украинских военных.

Как отразится российская атака на дальнейшее производство — пока что неизвестно.

Напомним, 2 января российские оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Были запущены дроны-камикадзе, "Кинжалы" и другие ракеты. В результате повреждения зафиксированы в Харьковской и Киевской областях, а также в Киеве.