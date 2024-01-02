Российский военный потерял карточку в ночном клубе и "сжег" местоположение своей части, — СМИ

То, что оккупант "засветился" в Мозыре, свидетельствует о том, что его воинская часть сейчас дислоцируется в Гомельской области Беларуси, отмечают журналисты.

В Беларуси российский оккупант посетил ночной клуб и погубил там свою банковскую карточку. Благодаря ей стало известно, где расположена его военная часть. Об этом пишет издание "Флагшток".

Так в Беларуси в мозырской группе объявлений о потере вещей 27 декабря появилось сообщение о потере военной карты армии РФ. Объявление опубликовал военнослужащий РФ — 19-летний Даниил Кабаков. Он проинформировал, что карта была утеряна в ночном клубе в центре Мозыря "Намбик". После потери карты с нее начали списываться средства. В объявлении Кабаков пригрозил нашедшему: "...отдай карту по-хорошему, или найдем сами".

Журналисты выяснили, что владелец карточки родился в депрессивном городе Алапаевск Свердловской области РФ. В своем профиле в ВКонтакте он оставил настоящее имя и фамилию и указал номер своей части — № 31458 (условное название 1530 зенитного ракетного полка, который размещается в Хабаровском крае РФ в городе Комсомольск). Солдат также указал и время службы: 2023-2025 годы.

Благодаря видеоролику из TikTok, который Кабаков в военной форме снял полгода назад увидели логотип 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО РФ (к ней относится ВЧ 31458). По данным открытых источников, на вооружении этого полка находятся ракетные комплексы С-400 и Панцирь-С1.

То, что российский оккупант "засветился" в Мозыре свидетельствует о том, что его военная часть сейчас дислоцируется в Беларуси в Мозырском районе Гомельской области. После провала наступления на север Украины аэродром в Мозыре заняли ракетчики.

"Беларускі Гаюн" пишет, что аэродром "Мозырь" ("Боков") остается одним из немногих мест в Беларуси, где уже около двух лет присутствуют российские военные. По данным издания в октябре 2023 года на аэродроме находились не менее 8 ЗРК С-300/400 и 1 ЗРПК "Панцирь-С1". В декабре была проведена частичная ротация контингента на аэродроме. Охрану аэродрома обеспечивают подразделения Сил специальных операций РБ.

"Стоит отметить, что из города Мозырь и его окрестностей постоянно поступают сообщения о перемещении российских военных. Чаще всего военнослужащих, а также их автомобили замечают возле торговых центров, куда регулярно выезжают за покупками. Таким образом, подразделения 1530 полка находятся в Беларуси с февраля 2022 года. До сих пор публично не сообщалось, в каком статусе российские военные присутствуют в Мозыре и чем именно они там занимаются", — пишет издание.

Напомним, что в Белгороде в РФ "обезвредили" офицера Следственного комитета РФ. 30 декабря под ударом оказались военные объекты России. В результате атаки был ликвидирован 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицын. Ранее Конопицын воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

Ранее сообщалось, что OSINT-теры установили, что к обстрелам Украины причастен командир авиабазы дальней авиации в городе Энгельс в России, откуда взлетает российская авиация для ракетных ударов по Украине, Николай Варпахович.