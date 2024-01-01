"Не дорасследовал": удары по Белгороду "проредили" ряды российских офицеров, — ГУР

В украинской разведке заявили, что был ликвидирован экс-оккупант и офицер СК РФ Михаил Конопицын. Его гибель подтверждают в росСМИ.

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В российском Белгороде "обезвредили" офицера Следственного комитета РФ. Об этом 1 января заявила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В разведке объяснили, что ряды вражеских офицеров "проредила" недавняя серия взрывов в городе. 30 декабря под ударом оказались военные объекты России. В результате атаки был ликвидирован 27-летний старший лейтенант Михаил Конопицын.

По данным ГУР, в ноябре 2023 года его отправили в Белгород для работы в военном следственном отделе СК РФ. Ранее Конопицын воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет.

"Не дорасследовал", — коротко подытожили в разведке.

Пост пресс-службы ГУР от 1 января Фото: Скриншот

В российском медиа Baza 31 декабря подтверждали смерть Конопицына. В списке погибших он указан как "офицер Следственного комитета".

Взрывы в Белгороде 30 декабря: что известно

30 декабря ВСУ атаковали военные объекты в Белгороде. Примерно в 14:00 в городе прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявляли об ударе двумя ракетами и обстреле из РСЗО. В медиа информировали, что поврежден один из офисов информационно-психологических войск.

В МИД РФ заявили, что к взрывам в Белгороде якобы причастны британские и американские консультанты. Саму атаку охарактеризовали как "жестокий теракт" и "кровавое преступление".

По данным МЧС России, в Белгороде в результате обстрела якобы погиб 21 человек. Еще 110 россиян якобы получили ранения.