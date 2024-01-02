Пытаются прорваться и сбрасывают с дронов химотраву, — боец ВСУ о ситуации под Крынками

Враг обстреливает позиции Сил обороны из танков и применяет химвещество неизвестного происхождения, рассказал доброволец 24 ОШБр "Айдар".

Российские оккупанты и дальше не оставляют попыток выбить украинских защитников с левого берега в районе Крынок на Херсонщине. Для этого применяют танки, пехоту и ядовитые газы. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" рассказал Станислав Бунятов, доброволец 24 ОШБр "Айдар", позывной "Осман".

По его словам, 1 января российские захватчики в течение всего дня пытались прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.

"Р*сня, применяя танки и пехоту, пыталась прорваться в Крынки, ребята отбились, тяжелый был день", — написал он.

Боец также отметил, что российские оккупанты с дронов сбрасывают на бойцов химическое вещество неизвестного происхождения.

"В районе Крынок оккупанты сбрасывают ядовитые газы с дронов, очень неприятная, иногда смертельная х*рня", — проинформировал он.

Напомним, что командир роты ударных БпАК "Мадьяр" показал, как подвозят украинских защитников на левом берегу Днепра. На опубликованных кадрах — лодка ВСУ, вблизи с которой видны многочисленные разрывы снарядов противника.

27 декабря иностранные журналисты рассказали и показали, как бойцы 73-го морского центра специальных операций выполняют задачи и создали плацдарм в Крынках .