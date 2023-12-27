Как ВСУ создали плацдарм возле Крынок: СМИ показали работу элитного спецподразделения

Иностранные журналисты рассказали и показали, как бойцы 73-го морского центра специальных операций выполняют задачи и создали плацдарм в Крынках.

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Журналисты показали работу бойцов 73-го морского центра специальных операций, которые являются одним из элитных подразделений Вооруженных сил Украины. Сюда входят разведчики, подводные диверсанты и операторы дронов. Они выполняют разведывательные и диверсионные операции на украинских территориях, которые захватили российские военные. Соответствующий репортаж опубликовало издание Associated Press.

Именно это элитное подразделение находится на передовой украинского контрнаступления. Командует им офицер с позывным "Скиф".

С начала полномасштабного вторжения России бойцы подразделения находились неподалеку от расположения военных, которые контролировали дамбу Каховской ГЭС и землю через Днепр. Журналисты пишут, что как украинская, так и российская сторона знали, что ключом для возвращения оккупированного юга является контроль над рекой.

Впрочем все изменилось после того, как ВС РФ уничтожили дамбу ГЭС. Кроме того, что вода из водохранилища убила немало гражданских, она также смыла позиции украинских военных. В частности, до этого бойцы подразделения были готовы к переходу.

Отмечается, что днем на прифронтовых улицах Херсонской области бойцы ничем не отличаются от гражданских людей, однако ночью они превращаются в элитных бойцов — некоторые в гидрокостюмах, другие в лодках.

Фото: Associated Press

В репортаже говорится, что украинцы редко узнают о работе бойцов, однако показателем их работы являются заявления военных РФ о якобы уничтожении спецподразделения.

Накануне подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС украинские бойцы были готовы захватить российские позиции, которые они обнаружили на островах Днепра. Однако затопление территорий изменили их планы.

Военные элитного подразделения были вынуждены перегруппироваться и обустраивали свои штаб-квартиры в заброшенных домах и магазинах в ближайших населенных пунктах.

Фото: Associated Press

Они спали по несколько часов днем, просыпались на закате солнца и шли разведывать новые маршруты для контрнаступления. Периодически они захватывали русских солдат, которые застряли на деревьях, или находили выброшенные на берег мины.

Спецподразделение ждало, пока спадет вода, чтобы захватить позиции оккупантов и заложить основу для прибытия пехоты и морской пехоты на Херсонщину. Издание пишет, что командиру подразделения необходимо было убедить высокопоставленных военных в том, что если его бойцы смогут захватить стратегический плацдарм, то туда будет целесообразно послать войска.

Однако это означало выполнение миссий на реке, которые являются очень рискованными. По словам командира подразделения, его телефонная книга — это "маленькое кладбище", ведь на поле боя погибло много порядочных людей.

Фото: Associated Press

Когда в июле вода отошла, с противоположных сторон реки снова двинулись как украинские, так и российские военные. Задачей 73-го морского центра специальных операций было отвоевать остров возле дамбы. С помощью своих агентов, беспилотников и спутниковых снимков они знали, куда перебазировались российские военные.

Фото: Associated Press

Впрочем, во время задания, когда украинские военные высадились с лодок и прошли в лес, один человек из их команды подорвался на российской растяжке. Тогда оккупанты начали обстреливать спецподразделение, которое решило вернуться к лодке и отступить на свой берег Днепра.

После этого украинским военным понадобилось еще несколько недель, чтобы выбить оккупантов с острова. Следующей задачей для них было подняться по течению и прорвать российскую оборону под разрушенным железнодорожным мостом.

Издание отмечает, что у украинских бойцов было преимущество над российскими, ведь большинство из них были двуязычными и понимали перехваченные разговоры оккупантов, в то время как военным РФ нужен был переводчик на украинский.

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Перехватив разговоры российской армии у моста украинское спецподразделение поняло, сколько оккупантов им будут противостоять и чем они вооружены. После того, как бойцы сделали переправу, они ждали подкрепления.

Однако тогда преимущество украинских военных исчезло, ведь оккупанты доминировали в воздухе. Поэтому после того, как их обстреляли ракетами "Искандер" и беспилотниками, военные должны были отойти.

Следующей задачей элитного подразделения ВСУ стал захват острова неподалеку Крынок. Тогда военным повезло, ведь им в плен добровольно сдалось 12 оккупантов, среди которых один офицер. Они предоставили украинским военным информацию, которая была полезной для выполнения их задачи.

Командир подразделения был готов захватить остров только с 20 бойцами, однако он попросил у командования дальнейшей поддержки, чтобы можно было удерживать территорию. В частности, им пообещали оказать такую поддержку, впрочем после кадров, как бойцы подразделения устанавливают в селе украинский флаг. Собственно, это удалось сделать бойцам в середине октября.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщали 22 декабря, что Силы обороны продолжают удерживать левобережный плацдарм под Крынками в Херсонской области. В частности, оккупанты атаковали позиции украинских военных 30 раз. При этом держат в резерве несколько пехотных и мотострелковых батальонов.