Пережили 30 атак: ВСУ удерживают позиции в Крынках, несмотря на удары БПЛА, — ISW (карты)

Российские подразделения используют два вида беспилотников, чтобы выбить бойцов ВСУ с левобережного плацдарма. Кроме того, наготове имеют батальоны, которые проходят подготовку в оккупированном Крыму.

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Украинские войска продолжают удерживать левобережный плацдарм под Крынками на Херсонщине, отбивая массированные атаки врага на несколькокилометровом участке фронта. Россияне штурмовали позиции ВСУ 30 раз, при этом держат в резерве несколько пехотных и мотострелковых батальонов. О деталях ситуации на юге, а также на востоке Украины говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW исследовали ситуацию под Крынками, основываясь на сообщениях Генштаба ВСУ, украинского военного обозревателя и сообщениях российских военкоров.

Согласно данным командования, россияне продолжают применять против украинцев все огневые средства — от авиации до артиллерии и дронов. Среди огневых средств противника заметили два вида беспилотников — ударные и "снаряженные осколочными боеприпасами", сообщили в Telegram-канале Оперативного командования "Юг".

Ситуация на левобережье в отчете ОК "Юг" Фото: Скриншот

О применении БПЛА также пишут российские военные. В частности, указывают, что их используют для сбросов по плавсредствам, которыми бойцы ВСУ перемещаются между берегами Днепра. Один из военкоров также заверил, будто ВС РФ продвинулись в направлении центра Крынок. Однако аналитики ISW не нашли визуального подтверждения подобных заявлений.

Военкоры — о событиях в Крынках Фото: Скриншот Военкоры — об использовании дронов Фото: Скриншот

В аналитическом отчете также упоминается анализ ситуации военным обозревателем группы "Информационное сопротивление" Константином Машовцом. Обозреватель рассказал о резервах, которые имеют ВС РФ для удерживания левобережья и давления на ВСУ на плацдарме. По его словам, в Крыму сформирован 31 батальон разных типов — стрелковых, мотострелковых, морской пехоты, десантников (от 3 тыс. до 24 тыс. солдат). Кроме того, наготове подразделение наемников из ЧВК "Конвой" — об этом написал российский военкор в некрологе по поводу гибели одного из военных преступников.

Константин Машовец — о резервах ВС РФ на юге Фото: Скриншот Российский военкор — о ЧВК "Конвой" Фото: Скриншот

В целом, уверены аналитики ISW, россияне не имеют достижений, пытаясь выбить ВСУ с левобережного плацдарма под Крынками. Изменений линии фронта на данном отрезке не произошло.

Линия фронта под Крынками по состоянию на 22 декабря 2023 года

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Отметим, в аналитическом отчете также рассказывается о других участках фронта в Украине на юге и востоке. На некоторых участках ВС РФ атакуют и даже продвигаются на расстояние несколько сотен метров. Например, есть определенные успехи врага возле Купянска и в направлении Лимана, к западу от Бахмута (в направлении Богдановки и Ивановского), на северо-запад от Авдеевки и вокруг Марьинки.

Линия Работино-Вербовое по состоянию на 22 декабря 2023 года Фото: ISW Линия фронта под Бахмутом по состоянию на 22 декабря 2023 года Фото: ISW Линия Авдеевка-Марьинка по состоянию на 22 декабря 2023 года Фото: ISW Линия Купянск-Лиман по состоянию на 22 декабря 2023 года Фото: ISW

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 декабря тем временем указано, что под Купянском состоялось 18 атак, под Лиманом — 3, под Бахмутом — 7, под Авдеевкой — 20, под Марьинкой — 11, под Работиным-Вербовым — 5.

Ранее Фокус рассказывал о событиях под Крынками на левобережье — о плацдарме, на котором бойцы ВСУ закрепились осенью 2023 года. Командир подразделения аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" регулярно публикует кадры с попаданием по российским целям — по бронемашинам и другим видам техники ВС РФ. Также украинские бойцы показали, как уничтожают огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая стояла, ничем не прикрытая, посреди дороги.

Напоминаем, в ночь с 21 на 22 декабря ВС РФ атаковали Украину стаей дронов-камикадзе Shahed-136, которые атаковали Киев и угрожали Староконстантинову в Хмельницкой области. В результате сбивания беспилотников обломки попали по жилым домам в нескольких районах столицы.