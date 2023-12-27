Як ЗСУ створили плацдарм біля Кринок: ЗМІ показали роботу елітного спецпідрозділу

Іноземні журналісти розповіли та показали, як бійці 73-го морського центру спеціальних операцій виконують завдання та створили плацдарм у Кринках.

Related video

Журналісти показали роботу бійців 73-го морського центру спеціальних операцій, які є одним із елітних підрозділів Збройних сил України. Сюди входять розвідники, підводні диверсанти та оператори дронів. Вони виконують розвідувальні та диверсійні операції на українських територіях, які захопили російські військові. Відповідний репортаж опублікувало видання Associated Press.

Саме цей елітний підрозділ перебуває на передовій українського контрнаступу. Командує ним офіцер із позивним "Скіф".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії бійці підрозділу перебували неподалік розташування військових, які контролювали дамбу Каховської ГЕС та землю за Дніпром. Журналісти пишуть, що як українська, так і російська сторона знали, що ключем для повернення окупованого півдня є контроль над річкою.

Втім все змінилося після того, як ЗС РФ знищили дамбу ГЕС. Окрім того, що вода з водосховища вбила чимало цивільних, вона також змила позиції українських військових. Зокрема, до цього бійці підрозділу були готові до переходу.

Зазначається, що вдень на прифронтових вулицях населених пунктів Херсонської області бійці нічим не відрізняються від цивільних людей, однак вночі вони перетворюються на елітних бійців — деякі в гідрокостюмах, інші на човнах.

Фото: Associated Press

У репортажі йдеться, що українці рідко дізнаються про роботу бійців, однак показником їхньої роботи є заяви військових РФ про нібито знищення спецпідрозділу.

Напередодні підриву окупантами дамби Каховської ГЕС українські бійці були готові захопити російські позиції, які вони виявили на островах Дніпра. Однак затоплення територій змінили їхні плани.

Військові елітного підрозділу були вимушені перегрупуватися та облаштовували свої штаб-квартири у закинутих будинках і магазинах у найближчих населених пунктах.

Фото: Associated Press

Вони спали по декілька годин вдень, прокидалися на заході сонця та йшли розвідувати нові маршрути для контрнаступу. Періодично вони захоплювали російських солдатів, які застрягли на деревах, або знаходили викинуті на берег міни.

Спецпідрозділ чекав на те, поки спаде вода, аби захопити позиції окупантів й закласти підґрунтя для прибуття піхоти та морських піхотинців на Херсонщину. Видання пише, що командиру підрозділу необхідно було переконати високопоставлених військових у тому, що якщо його бійці зможуть захопити стратегічний плацдарм, то туди буде доцільно послати війська.

Однак це означало виконання місій на річці, які є дуже ризикованими. За словами командира підрозділу, його телефонна книга – це "маленьке кладовище", адже на полі бою загинуло багато порядних людей.

Фото: Associated Press

Коли у липні вода відійшла, з протилежних сторін річки знову рушили як українські, так і російські військові. Завданням 73-го морського центру спеціальних операцій було відвоювати острів біля дамби. За допомогою своїх агентів, безпілотників та супутникових знімків вони знали, куди перебазувалися російські військові.

Фото: Associated Press

Втім під час завдання, коли українські військові висадилися із човнів та пройшли у ліс, одна людина з їх команди підірвалася на російській розтяжці. Тоді окупанти почали обстрілювати спецпідрозділ, який вирішив повернутися до човна і відступити на свій берег Дніпра.

Після цього українським військовим знадобилося ще декілька тижнів, аби вибити окупантів з острова. Наступним завданням для них було піднятися за течією та прорвати російську оборону під зруйнованим залізничним мостом.

Видання зазначає, що в українських бійців була перевага над російськими, адже більшість з них були двомовними та розуміли перехоплені розмови окупантів, тим часом як військовим РФ потрібен був перекладач на українську.

Важливо

Далеко облітають Кринки: ISW пояснив, як зміниться поведінка ЗС РФ після втрати Су-34

Перехопивши розмови російської армії біля моста український спецпідрозділ зрозумів, скільки окупантів їм протистоятимуть та чим вони озброєні. Після того, як бійці зробили переправу, вони чекали на підкріплення.

Однак тоді перевага українських військових зникла, адже окупанти домінували у повітрі. Відтак після того, як їх обстріляли ракетами "Іскандер" та безпілотниками, військові повинні були відійти.

Наступним завданням елітного підрозділу ЗСУ стало захоплення острова неподалік Кринок. Тоді військовим пощастило, адже їм у полон добровільно здалося 12 окупантів, серед яких один офіцер. Вони надали українським військовим інформацією, яка була корисною для виконання їхнього завдання.

Командир підрозділу був готовий захопити острів лише з 20 бійцями, однак він попросив у командування подальшої підтримки, щоб можна було утримувати територію. Зокрема, їм пообіцяли надати таку підтримку, втім після кадрів, як бійці підрозділу встановлюють у селі український прапор. Власне, це вдалося зробити бійцям у середині жовтня.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли 22 грудня, що Сили оборони продовжують утримувати лівобережний плацдарм під Кринками у Херсонській області. Зокрема, окупанти атакували позиції українських військових 30 разів. При цьому тримають у резерві кілька піхотних та мотострілецьких батальйонів.