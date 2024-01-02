Контракт на $300 млн: РФ получит канал экспортных доходов при помощи Индии, — СМИ

По словам журналистов, РФ и Индия "вспомнили" о контракте на модернизацию советских вертолетов, который был заключен еще в 2016 году.

Россия будет помогать Индии модернизировать вертолеты Ка-28. Контракт был заключен еще в 2016 году. Об этом сообщает Defense Express.

Как пишет портал IDRW.org, часть работ будут выполняться на территории Российской Федерации с привлечением российского ВПК. После капитального ремонта вертолеты вернутся Индию для модернизации. Программа получила индекс KV 28 MLU Mid-Life Update.

Сообщается, что программа модернизации касается как бортовой аппаратуры, так и обновления ресурса планера. Пока неизвестно, будут ли привлекаться при этом российские специалисты.

Издание пишет, что российский "Центр анализа стратегий и технологий" добавил, что контракт на модернизацию индийских Ка-28 по приведенной выше программе модернизации РФ и Индия заключили еще в 2016 году, ориентировочная стоимость заявлена ​​на уровне 300 миллионов долларов.

"С другой стороны, переход к выполнению этого контракта означает, в частности, что российский ВПК получит один из "каналов" экспортных доходов, который можно будет использовать для производства оружия в войне против Украины", — сказано в материале.

Вертолеты Ка-28: что это

Ка-28 — это экспортная версия советского вертолета Ка-27ПЛ с упрощенным бортовым оборудованием. Предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса. Он способен обнаруживать современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Напомним, что 29 декабря сообщалось, что РФ и Индия обсуждают совместное производство оружия, несмотря на войну в Украине. Товарооборот между РФ и Индией в прошлом году превысил 50 млрд долларов. Ожидается, что в этом году показатели еще больше вырастут.

Также сообщалось, что Китай и РФ заявили, что наладили квантовую связь через спутники. Ученые намерены создать сеть квантовой связи для стран-участниц БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.