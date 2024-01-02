Помог взять в плен танкистов РФ: под Клещиевкой погиб друг аналитиков DeepState

В мониторинговом сообществе рассказали, что Александр погиб 22 декабря, а 23 числа ему пришел подарок на Рождество, который он уже никогда не сможет забрать.

На фронте погиб друг группы DeepState Александр Шевченко. Он служил в 80-й ОДШБр. Об этом сообщили аналитики 2 января 2024 года в Telegram.

Сообщается, что Александр погиб возле Клещиевки 22 декабря.

"23 декабря ему пришел от нас Рождественский подарок, который он так и никогда больше не заберет. В нашей памяти он остается человеком с хорошим настроением и интересными фронтовыми историями", — отметили в DeepState.

Также аналитики заявили, что в июне 2023 года Александр попросил их не показывать освобождение посадок возле Клещиевки. Уже через два дня на эти позиции пришли российские танкисты, так как не знали о потере. Украинские военные взяли их в плен.

"Вечная слава Герою Александру и всем, кто отдал свою жизнь в борьбе с оккупантом!" — написали эксперты.

Погиб Александр Шевченко Фото: DeepState

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по Киеву погибла профессор "Киево-Могилянской Академии" Людмила Шевцова. 2 февраля женщине должно было исполниться 85 лет. Людмила Шевьева была доктором биологических наук, профессором, заведующей отделом Института гидробиологии НАН Украины и преподавательницей университета "Киево-Могилянская Академия".

Кроме того, 29 декабря во Львове в результате ракетной атаки ВС РФ погиб известный баскетболист. Так, Виктор Кобзистый был тренером и мастером спорта по баскетболу. Ему было 44 года.