"Делал сальто от взрывной волны": оккупант рассказал, как ВСУ выбили их с позиции

Оккупант жалуется, что украинские защитники подобрались к ним достаточно близко и атакуют далеко не минами.

На одном из участков фронта ВС РФ вынуждены были оставить позиции, потому что потеряли "высококлассный" блиндаж, который якобы выдерживал танковые атаки. Об этом в своем телеграм-канале написал российский вояка с позывным "Астап".

По его словам, из-за того, что им больше негде прятаться, они вынуждены были оставить позицию.

"Блиндаж, в котором мы провели много времени, но пришло время его покинуть, потому что подобрались к нам очень близко. И бьют вовсе не минами. Этот блиндаж выдерживал прямое попадание танкового снаряда, здесь Кацо делал сальто от взрывной волны. Но то, что прилетело на этот раз, не выдерживает никакой критики", — проинформировал оккупант.

На прилагаемом видео он показал большие воронки от украинских снарядов на их позиции и то, что осталось от их блиндажа.

"Х*хлы имейте совесть! Не стреляйте по нам", — написал он.

Напомним, что в ГПСУ сообщили, что Силы обороны на Запорожье выследили и разбили позицию россиян . Вражеское логово атаковали в два захода. Только двум оккупантам удалось выжить.

2 января в ДШВ ВСУ проинформировали, что украинские бойцы спасли дроном украинского военнопленного. Парень на земле сориентировался, понял, что это — свои, и начал идти за БпЛА.