Близок к завершению: лучший взгляд на новый китайский авианосец "Фуцзянь" (фото)

Для Военно-морских сил Китая Type 003 станет первым авианосцем с катапультами для запуска самолетов.

В Китае опубликовали новые кадры авианосца "Фуцзянь", который должен стать первым авианосцем с катапультой для запуска самолетов. Об этом сообщает The War Zone.

Авианосец полностью сконструирован в Китае. Не за горами начало испытаний корабля, пишут журналисты. "Фуцзянь" также известен под названием Type 003. Его спустили на воду в 2022 году и авианосец станет третьим кораблем такого типа. Сейчас он стоит на верфи Changxing Jiangnan, где проходит финальное оснащение.

Авторы отмечают, что на корабле установлены три катапульты. Одна на пилотной палубе, а другие две на носовой части корабля. Также были опубликованы макеты истребителя J-15, вероятно, это морская версия самолета J-15T, который поддерживает пуски с катапультой. Кроме J-15 авианосец Type 003 может получить стелс-истребитель J-35, который является эволюцией FC-31. Палубный самолет раннего предупреждения и управления KJ-600 также будет ключевой частью авиакрыла вместе с вертолетами и беспилотниками.

Сейчас перед началом испытаний на воде корабль Type 003 стоит в сухом доке. Вероятной причиной является окончательная очистка корпуса, что не является редкостью. Поэтому скорее всего оригинальное видео, которое опубликовало китайское телевидение, были сняты заранее.

Поставка авианосца Type 003 в Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая ожидается в 2025 году.

Напомним, в ноябре 2021 года СМИ писали, что строительство китайского авианосца Type 003 вышло на финальный этап.

29 декабря СМИ сообщили, что Япония оборудовала эсминец под запуски истребителя F-35B .