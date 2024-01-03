В Украине начнут сборку японских пикапов Isuzu для Сил обороны

Благодаря наличию заказов на автобусы и грузовики, Ataman планирует развернуть сборку Isuzu D-Max в Черкассах.

Компания Ataman планирует наладить производство пикапов Isuzu D-Max в Украине для нужд Сил обороны. Об этом сообщает информационно-аналитической группе Auto-Consulting.

В 2024 году на мощностях предприятия Ataman планируется наладить производство японских пикапов. Сейчас на предприятии в Черкассах работает 400 человек, в планах дополнительно нанять еще 60 человек.

Государственные программы и финансирование закупок школьных автобусов позволяет планировать производство пикапов. В 2024 году предусмотрено на приобретение школьных автобусов 1 млрд гривен. Автобус Ataman изготавливается на шасси японских Isuzu. Локализация автобусов уже достигла 67%, а грузовика — более 30%. Отмечается, что "Черкасский автобус" вышел на показатели до начала полномасштабной войны.

Isuzu D-Max в Национальной полиции

Председатель наблюдательного совета черкасского автобусного завода Ataman Александр Дорош говорит, что производить для Сил обороны будут пикапы Isudu D-Max. Такие машины уже присутствуют на украинском рынке и их в частности использует Национальная полиция.

Пикап имеет 1,9-литровый турбодизельный двигатель на 120 или 163 лошадиные силы. Дорожный просвет машины составляет 60 см. Isuzu D-Max имеет привод Part-time 4WD. Вместимость топливного бака составляет 76 литров.

Напомним, 5 декабря СМИ предположили, сколько боеприпасов может производить Украина, если учесть стартовые возможности страны.

19 декабря стало известно, что Минобороны планирует закупить 1016 пикапов для украинской армии. Для этого выделено 1,7 млрд гривен.