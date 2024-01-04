Истребитель F-15EX – разработан для ударов по наземным целям

США десятилетиями оснащали своих израильских союзников передовыми технологиями, включая истребители F-15, F-16 и F-35. Но еще никогда – F-15EX. И вот Министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей F-15EX.

Израильтянам по-прежнему нужен истребитель F-15EX. В январе этого года Министерство обороны Израиля официально запросило у США 25 истребителей F-15EX, однако источники утверждают, что Израиль намеревался приобрести до 50 машин.

Фокус перевел статью Харрисона Касса о том, почему Израиль хочет получить новейший истребитель от компании Boeing.

"Официальное письмо-запрос (LOR) на истребители было направлено израильским правительством правительству США, – сообщили Breaking Defense несколько месяцев назад. – Письмо-запрос – это первый шаг в процессе иностранной военной продажи, после которого обсуждаются детали количества и цены".

Израилю придется подождать до пяти лет, прежде чем начнутся поставки F-15EX Фото: US Air Force

Это не первая покупка Израилем американской военной техники; американцы десятилетиями оснащали своих израильских союзников передовыми технологиями, включая F-15, F-16 и F-35. Но еще никогда – F-15EX.

Если сделка состоится, Израилю придется подождать до пяти лет, прежде чем начнутся поставки F-15EX (скорее всего, в 2028 году). Но израильтяне могут подтолкнуть американцев к ускорению сроков.

Что известно об истребителе F-15 EX

Согласно заявлению компании Boeing, "F-15EX – это замена F-15C, обладающая лучшей в своем классе полезной нагрузкой, дальностью полета и скоростью. Разработанный с целью предоставления ценной информации для ВВС США, F-15EX станет основным истребителем ведомства – не только сегодня, но и в течение следующих нескольких десятилетий".

Очевидно, что описание Boeing – это всего лишь расплывчатые фразы компании, призванные скорее рекламировать, чем информировать. Но показательно утверждение, что F-15EX будет актуален еще несколько десятилетий. Самолет F-15 находится на вооружении уже почти полвека. Таким образом, Boeing предполагает, что F-15 – это платформа, рассчитанная на сто с лишним лет. Тот факт, что израильтяне хотят сделать крупную закупку F-15EX, подтверждает: планер будет актуален еще долгое время.

Boeing предполагает, что F-15 – это платформа, рассчитанная на сто с лишним лет Фото: US Air Force

F-15EX был разработан на основе F-15E Strike Eagle. Вариант EX, как и вариант E, заявлен как всепогодный многоцелевой ударный истребитель. Вариант E отличался среди вариантов F-15 тем, что E был разработан для наземных атак, отходя от первоначального предназначения F-15: строгого обеспечения превосходства в воздухе. Известно, что F-15 был "создан для воздуха", то есть истребитель не имел возможности атаковать наземные цели. Изначально F-15 предназначался исключительно для поражения целей в воздухе с помощью маневрирования в воздушном бою (ACM), более известного как догфайтинг.

Но в варианте E планер F-15 был адаптирован для обеспечения возможности нанесения ударов по наземным целям. Модификация оказалась успешной, и вариант EX развил этот успех.

Технические характеристики истребителя F-15EX

Экипаж F-15EX будет состоять из одного или двух человек (летчик и, возможно, офицер по системам вооружения на заднем сиденье). Максимальная взлетная масса самолета составляет 36,7 тонны, а в качестве силовой установки используются 2 турбовентиляторных двигателя General Electric F110-GE-129 с форсажем и сухой тягой 7,78 тонны каждый (13,3 тонны тяги с форсажем).

Двигатель General Electric F110-GE-129

Самолет способен развивать максимальную скорость 2655 км в час, или 2,5 Маха. Боевой радиус действия составляет 687 морских миль. Рабочий потолок будет достигать 18288 метров. А благодаря большим и мощным турбовентиляторным двигателям F-15EX сможет набирать высоту со скоростью 250 метров в секунду. Планер самолета рассчитан на перегрузки +9 G.

В общем, израильтяне получат очень мощный и совершенный самолет.

Об авторе

Харрисон Касс – обозреватель тем обороны с более чем 1000 опубликованных статей. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, но был уволен по состоянию здоровья. Харрисон получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора права в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Слушает группу Dokken.