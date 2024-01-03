Экс-чиновник предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области РФ, — СБУ

По версии следствия, фигурант ранее работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности, однако с 2014 году уволился с госслужбы и позиционировал себя как политического эксперта.

В Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего украинского чиновника, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Об этом в среду, 3 января, сообщили в пресс-центре СБУ.

Фигурант, который ранее работал в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности, после увольнения с государственной службы в 2014 году начал позиционировать себя как "политэксперт". Он публиковал статьи, в которых восхвалял политику Кремля в отношении Украины.

На самом деле бывший чиновник был агентом российской разведки. Он поддерживал связь с одним из руководителей 5-й службы ФСБ, который курировал его деятельность, утверждает следствие.

Агент также сотрудничал с лидером пророссийских боевиков "ЛНР" Леонидом Пасечником. Он давал ему советы по усилению репрессий против украинских патриотов на оккупированных территориях.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Кроме того, фигурант писал в соцсетях посты, в которых предлагал присоединить восточные регионы Украины к России.

Контрразведчики СБУ зафиксировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме.

Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против безопасности Украины.

Во время обысков в доме и автомобиле задержанного были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу России.

Также у фигуранта было обнаружено "отличие за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика.

Фото: СБУ

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

государственной измене (ст. 111);

пропаганде или публичному оправданию действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также призывы к таким действиям (ст. 161).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ демонтировали веб-камеры, которые транслировали работу противовоздушной обороны и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки ВС РФ 2 января.