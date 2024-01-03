Последствия оккупации: в Мариуполе скорые отказываются ехать к людям, — горсовет

В мэрии говорят, что в оккупированном городе не хватает медиков и есть проблемы с наличием медикаментов. В частности, в Мариуполь не заводятся лекарства для людей с эпилепсией и сахарным диабетом.

Во временно оккупированном Мариуполе скорая помощь отказывается ехать к людям. В городе не хватает медперсонала и автомобилей. Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

Так, одна из жительниц города пыталась вызвать скорую помощь для своей соседки. Женщине стало плохо, у нее было повышенное давление и сердцебиение, впрочем медики отказались приезжать, ведь вызов якобы не срочный. Отмечается, что ей порекомендовали дать таблетку и положили трубку.

В городском совете Мариуполя говорят, что такие случаи случаются часто и вызвать медиков достаточно сложно.

Еще одна жительница рассказала, что пыталась вызвать медиков к своей бабушке, которой стало плохо. Операторы скорой помощи полчаса расспрашивали женщину о симптомах, грубили и перенаправляли к участковому врачу. Женщина рассказала, что ее несколько раз спрашивали одно и то же, ведь просто не хотели приезжать.

Также сообщается, что в оккупированном россиянами городе есть проблемы с наличием лекарств от некоторых болезней. К примеру, одна из жительниц из-за этого вынуждена закупать лекарства для своего сына, у которого эпилепсия, в России. Кроме того, есть проблемы с поставками лекарств для людей с сахарным диабетом.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что в Мариуполе российские военные отравились алкоголем, который поставило украинское подполье. Отмечалось, что последствия отравления у каждого разные — от летальных случаев до легкой диареи.

Также в городском совете Мариуполя сообщали, что оккупанты обустраивают в школах мемориальные таблички и устанавливают памятники в честь погибших военных РФ. Детям рассказывают, что оккупанты являются героями и боролись с "неонацистами".