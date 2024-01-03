2 млн украинских переселенцев могут остаться без выплат: Верещук назвала критерии (видео)

По словам Ирины Верещук, президент и премьер-министр не поддерживают идею отмены выплат. Сейчас государство убеждает партеров не уменьшать финансовую поддержку.

В феврале 2024 года в Украине могут быть отменены выплаты для большинства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Их продлят только для тех, кто не может устроиться на работу из-за детей, которые не могут посещать образовательные учреждения. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу "Интер".

Она отметила, что президент и премьер-министр не поддерживают идею отмены выплат.

Когда отменят выплаты для ВПЛ

"С февраля 2024 года большинство получателей помощи могут перестать получать помощь. Эта позиция не поддерживается президентом и премьером, потому что речь идет о более чем двух миллионах людей <…> сейчас нарабатывается постановление и мы ждем от Министерства социальной политики внесения на рассмотрение правительства", — рассказала Верещук.

Вице-премьер также сообщила, что ведутся переговоры с международными партнерами, чтобы убедить их не сокращать объемы помощи Украине.

"Мы убеждаем наших партнеров не уменьшать поддержку, а наоборот, пытаться увеличить, сделать такую поддержку сфокусированной, приоритетной для нас", — добавила Верещук.

Сейчас размер помощи для всех ВПЛ составляет 2 тысячи гривен, для людей с инвалидностью и детей — 3 тысячи гривен. Выплаты определенным категориям ВПЛ будут автоматически продлены на полгода с 1 февраля 2024 года, поскольку первый шестимесячный период заканчивается для них 31 января 2024 года.

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Напомним, 20 декабря Ирина Верещук заявляла, что 350 тысяч украинских переселенцев являются участниками программы "Прихисток", которая предусматривает выделение бесплатного жилья.

Ранее, 12 ноября, Верещук заявляла, что на адаптацию украинцев, которые были вынуждены покинуть свой дом, могут уйти годы и это будет продолжаться даже после войны.