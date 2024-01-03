Чтобы расколоть украинское общество: РФ не хочет проводить обмен военнопленными, — Лубинец

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Кремль делает информационные пропагандистские кампании, направленные на наиболее уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.

Россияне продолжают отказываться от проведения обмена военнопленными. При этом оккупанты все так же обвиняют Украину в препятствованию процессу. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он обратился к близким военнопленных с призывом не доверять пропаганде РФ. Чиновник объяснил, что россияне все так же создают информационные пропагандистские кампании.

"В первую очередь они направлены на наиболее уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины", — подчеркнул Лубинец.

По заявлению омбудсмена, родственникам постоянно внушают, будто им следует оказывать давление на Украину в контексте обмена пленными. Лубинец также подчеркнул, что захватчики делают это умышленно, с целью разжигания конфликтов в украинском обществе.

"Призываю близких защитников быть осмотрительными и анализировать все с холодной головой. Особенно в социальных сетях. Понимаю, что иногда это бывает сложно", — добавил Лубинец.

Напомним, еще 13 октября в украинской разведке рассказывали, что Россия не ценит жизнь своих военных, которые попадают в плен в Украине. К примеру, даже когда Украина первой предлагала передать тяжелобольных или раненых оккупантов РФ — отказывались забирать всех людей.

Между тем украинские журналисты показывали, в каких условиях находятся военнопленные оккупанты в Украине. Так, раненые лица имеют доступ к медицинской помощи, в свободное время пленные военным РФ могут позаниматься на спортивной площадке.