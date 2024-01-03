На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации из-за желания зачать ребенка: как наказали

Мужчина признал в суде вину и назвал несколько причин, почему не явился в военкомат. Он объяснил, что проходит с женой длительное и дорогостоящее лечение, ведь они хотят зачать ребенка.

На Львовщине судили мужчину, который не пришел по вызову в военкомат из-за того, что психологически не готов и проходит лечение с женой для зачатия ребенка. Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Отмечается, что уклонист прошел военно-врачебную комиссию и был признан здоровым и годным к службе. Ему выдали повестку о вызове в военкомат для отправки в воинскую часть.

Мужчина подписался в получении повестки, однако в территориальный центр комплектования он не прибыл, о чем он признался в суде.

В суде мужчина назвал несколько причин, почему решил уклониться от мобилизации. В частности, одной из причин является то, что он никогда не держал оружие в руках, по своим личным убеждениям не может этого сделать и психологически к этому не готов.

Кроме того, уклонист отметил, что он с женой проходит длительное и дорогостоящее лечение для зачатия ребенка. По его словам, они хотят здорового ребенка, а прерывание лечения не принесет желаемых результатов.

Поэтому мужчина попросил суд не сажать, а назначить наказание, которое позволит в дальнейшем работать и быть полезным для государства другим способом.

Рассмотрев материалы дела суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил три года заключения. Однако его освободили от отбывания наказания назначив один год испытательного срока.

Напомним, суд на три года посадил мужчину, который уклонился от мобилизации, ведь его брат уже проходит службу и "этого достаточно".

Также на Волыни судили мужчину, который не пришел в военкомат из-за того, что был пьян. В суде он признал свою вину в содеянном и попросил предоставить возможность пойти на службу в Вооруженные силы Украины.