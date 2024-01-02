Вместе с полицией: сотрудники ТЦК будут искать уклонистов на блокпостах Киевской области, — СМИ

В Киевском ОТЦК в ответ на запрос журналистов заявили, что для выявления граждан, которые нарушили порядок мобилизации, будут проверять документы у военнообязанных.

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Комендатура и полиция Киевской области получили приказ от военного командования усилить контроль за соблюдением законодательства о мобилизации. В частности, на блокпостах будут проверять документы у всех мужчин призывного возраста. Об этом 2 января сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) на журналистский запрос.

Как сообщили в Киевском ОТЦК, эти меры направлены на выявление лиц, которые уклоняются от призыва на военную службу или нарушают правила воинского учета. При этом в ТЦК отметили, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

"Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, что совершили нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета", — говорится в ответе.

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В ответе на запрос УП также указано, что в Киевской области с 26 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в соответствии с законом о военном положении проводятся мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп. Однако из ответа непонятно, внедрены ли меры по поиску уклонистов на блокпостах только на указанный период.

Блокпосты в Киеве

26 декабря стало известно, что в Киеве начали разворачивать временные блокпосты. Киевская МВА сообщила, что с 25 по 28 декабря в столице будет проходить обучение, которое предусматривает открытие блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений.

Стоит отметить, что в Центре противодействия дезинформации 26 декабря заявили, что информация о раздаче повесток на блокпостах является недостоверной.