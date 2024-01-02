Кому из мужчин не будут вручать повестки на блокпостах: ответ ВСУ

Сотрудники ТЦК и СП вручают повестки в общественных местах для того, чтобы найти мужчин, которые игнорируют постановку на воинский учет и не уточняют свои военно-учетные данные, рассказал представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Сотрудники ТЦК и СП имеют право вручать повестки в общественных местах военнообязанным мужчинам, однако не всем. Об этом сообщил представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона.

По его словам, законодательство не запрещает выписывать повестки украинцам в общественных местах, в том числе и на блокпостах. В частности, это делается для того, чтобы найти граждан, которые игнорируют постановку на воинский учет и не уточняют свои военно-учетные данные.

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"Это (вручение повесток в общественных местах, — ред.) больше касается тех людей, которые таким образом пытаются избежать постановки на воинский учет", — сказал Владимир Фитьо.

Он отметил, что вопросов не будет к тем мужчинам, которые имеют с собой документы, удостоверяющие личность и военно-учетный документ со статусом годности или непригодности к военной службе.

Отправят ли на фронт после первой повестки

Представитель Сухопутных войск ВСУ отметил, что получение первой повестки не означает сразу отправку на фронт. В частности, после получения повестки, гражданин должен прийти в указанное время в ТЦК и СП для уточнения данных о себе. Зато на ВВК его отправят только после предоставления нужных документов и причин для получения отсрочки, если таковые имеются.

Он рассказал, что вторая повестка выписывается, если у мужчины нет причин для получения отсрочки, а его профессия востребована. По этой повестке нужно явиться в ТЦК и СП, после этого человека отправляют в учебный центр. В частности, базовая военная подготовка занимает не менее месяца, после этого еще две недели продолжается слаживание подразделения. Однако, если профессия украинца сложнее, то обучение может длиться дольше — два-три месяца. Только после этого человек попадает в свою воинскую часть, добавил Владимир Фитьо.

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