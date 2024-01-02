Кому з чоловіків не вручатимуть повістки на блокпостах: відповідь ЗСУ

Співробітники ТЦК та СП вручають повістки в громадських місцях для того, аби знайти чоловіків, які ігнорують постановку на військовий облік та не уточнюють свої військово-облікові дані, розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Співробітники ТЦК та СП мають право вручати повістки у громадських місцях військовозобов'язаним чоловікам, проте не всім. Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону.

З його слів, законодавство не забороняє виписувати повістки українцям у громадських місцях, зокрема й на блокпостах. Зокрема, це робиться для того, аби знайти громадян, які ігнорують постановку на військовий облік та не уточнюють свої військово-облікові дані.

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"Це (вручення повісток у громадських місцях, — ред.) більше стосується тих людей, які в такий спосіб намагаються уникнути постановки на військовий облік", — сказав Володимир Фітьо.

Він зазначив, що питань не буде до тих чоловіків, які мають з собою документи, що посвідчують особу та військово-обліковий документ зі статусом придатності чи непридатності до військової служби.

Чи відправлять на фронт після першої повістки

Речник Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що отримання першої повістки не означає відразу відправку на фронт. Зокрема, після отримання повістки, громадянин повинен прийти в зазначений час до ТЦК та СП для уточнення даних про себе. Натомість на ВЛК його відправлять лише після надання потрібних документів та причин для отримання відстрочки, якщо такі є.

Він розповів, що друга повістка виписується, якщо в чоловіка немає причин для отримання відстрочки, а його професія затребувана. За цією повісткою потрібно з'явитися до ТЦК та СП, після цього людину відправляють у навчальний центр. Зокрема, базова військова підготовка займає щонайменше місяць, після цього ще два тижні триває злагодження підрозділу. Проте, якщо професія українця складніша, то навчання може триватиме довше — два-три місяці. Лише після цього чоловік потрапляє до своєї військової частини, додав Володимир Фітьо.

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