СБУ разоблачила "блогеров", которые публиковали "прилеты" в Киеве во время обстрелов (видео)

По словам представителя СБУ, многочисленные российские пропагандистские информресурсы мгновенно подхватили размещенные в соцсетях фото и видео вражеских "прилетов".

Служба безопасности Украины установила жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Киев 2 января. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко на официальном телеграм-канале спецслужбы.

Он уточнил, что эту несанкционированную видеосъемку вражеских "прилетов" по столице Украины, которую "блогеры" разместили в соцсетях, мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские каналы и информационные ресурсы России, в частности телеграм-канал блогера Анатолия Шария, которому инкриминируют государственную измену.

"Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву", — уточнил Дехтяренко.

Он рассказал, что во время принятия соответствующих мер у "блогеров" обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для фиксации и распространения запрещенного контента.

"Сейчас продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности", — заверил представитель СБУ.

При этом Дехтяренко в очередной раз подчеркнул, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов запрещено.

"Публикация таких медиафайлов расценивается как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет заключения", — уточнил представитель Службы безопасности.

Фокус писал, что российские спецслужбы взломали две роботизированные онлайн-камеры наружного наблюдения в столице. Таким образом враг собирал данные для подготовки и корректировки ударов по Киеву 2 января, рассказали в СБУ.

По словам украинского волонтера, главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, утром 2 января Украина отразила массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Он подчеркнул, что ни одна страна мира не воевала с подобным оружием.