Участвовала третья сторона: Буданов рассказал детали обмена военнопленных (видео)

В Украину вернулись 230 военнопленных, среди которых боевой медик, защитники острова Змеиный, Чернобыльской АЭС, "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, бойцы ВСУ. Среди освобожденных нет ни одного бойца "Азова".

В обмене военнопленными, который состоялся 3 января 2024 года, участие принимала третья сторона. Об этом сразу после обмена сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, между РФ и Украиной продолжались тяжелые переговоры относительно последнего обмена.

"Сегодня наконец-то через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен. Сегодня в Укаину вернулись 230 военнопленных, среди которых боевой медик, защитники острова Змеиный, Чернобыльской АЭС, которые в плену с первых дней полномасштабного вторжения, с "Азовстали", пограничники, полицейские, нацгвардейцы, Вооруженные силы", — рассказал Буданов.

Он добавил, что этот обмен готовился очень долгое время, а участие в нем принимала третья сторона.

"Организацией этого процесса занималась третья сторона — Объединенные Арабские Эмираты. С ее помощью вместе мы смогли это сделать", — сказал глава ГУР.

В Минобороны РФ тоже сообщили об участии ОАЭ в обмене.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в сообщении.

Майор ВСУ и заместитель командира 3 ОШБр Максим "Мосе" Жорин в своем Telegram-канале сообщил, что среди освобожденных бойцов нет ни одного из подразделения "Азов".

"Рад за тех, кто сегодня вернулся из плена. Но имейте в виду — среди них нет ни одного азовца, которые находятся на вражеской территории в "особых", наиболее жестоких условиях", — отметил он.

До этого последний обмен состоялся 7 августа 2023 года. С тех пор Россия не соглашалась возвращать наших домой.

Напомним, что бойцы ВСУ спасли дроном украинского военнопленного. Они вывели его из вражеского окопа в безопасное место.

Ранее сообщалось, что из плена РФ пытаются освободить мариупольского студента-политолога Алексея Новикова, который в первые дни полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды Теробороны и защищал свой родной город от российских оккупантов.