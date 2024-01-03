"Наши — дома": Украина вернула из плена 230 военных и гражданских (видео)

Домой вернулись в том числе и те, кто считался пропавшими без вести. Среди них — защитники Мариуполя и "Азовстали". В РФ заявили, что их освобожденным из плена якобы нужна психологическая и медицинская помощь.

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Украина вернула домой более 200 своих граждан, которые находились в российском плену. Об этом 3 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши — дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", — написал президент.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из плена было освобождено 230 человек.

"Это — защитники города Мариуполь, острова Змеиный. Есть оборонцы, которые были на заводе "Азовсталь". Это — воины ВСУ, ГПСУ, Нацгвардии, территориальной обороны. 2024 год дал старт 49-му обмену. И сейчас уже 2828 защитников дома", — отметил Лубинец.

В Координационном штабе обращения с военнопленными проинформировали, что домой возвращаются 230 граждан. Среди них представителей Вооруженных Сил Украины — 130 (среди них ТрО — 14, ВМС — 14), Национальной гвардии — 55, Государственной пограничной службы — 38, Национальной полиции — 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

"Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48). Большинство освобожденных — мужчины (225), пятеро женщин. К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать — офицеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что домой также вернулась медик 36 ОБрМП, которая в плену принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно на место содержания.

Последний обмен состоялся 7 августа 2023 года. С тех пор Россия не соглашалась возвращать наших домой.

В РФ сообщили, что смогли вернуть с территории Украины 248 российских солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 3 января.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", — отметили в оборонном ведомстве РФ.

Сообщается, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Фото освобожденных из плена оккупантов российская сторона не публикует.

Напомним, что по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Кремль делает информационные пропагандистские кампании, направленные на самую уязвимую категорию граждан — родственников военнопленных и пропавших без вести защитников и защитниц Украины.