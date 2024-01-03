"Наші — вдома": Україна повернула з полону 230 військових та цивільних (відео)

Додому повернулися зокрема й ті, хто вважався зниклими безвісти. Серед них — оборонці Маріуполя та "Азовсталі". В РФ заявили, що їхнім звільненим з полону нібито потрібна психологічна та медична допомога.

Related video

Україна повернула додому понад 200 своїх громадян, які перебували у російському полоні. Про це 3 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", — написав президент.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону було звільнено 230 осіб.

"Це — захисники міста Маріуполь, острова Зміїний. Є оборонці, які були на заводі "Азовсталь". Це — воїни ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, територіальної оборони. 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома", — зазначив Лубінець.

У Координаційному штабі поводження з військовополоненими проінформували, що додому повертаються 230 громадян. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

"Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48). Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додому також повернулася медикиня 36 ОБрМП, яка в полоні вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

Останній обмін відбувся 7 серпня 2023 року. З того часу Росія не погоджувалася повертати наших додому.

В РФ повідомили, що змогли повернути з території України 248 російських солдатів. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ 3 січня.

"Внаслідок складного переговорного процесу з підконтрольною київському режиму території повернуто 248 російських військовослужбовців. Повернення російських військовослужбовців із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів. Всім звільненим російським військовослужбовцям надається необхідна медична та психологічна допомога", — зазначили в оборонному відомстві РФ.

Повідомляяється, що літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії військовослужбовців буде доставлено для проходження лікування та реабілітації в медичних установах Міноборони Росії. Фото звільнених з полону окупантів російська сторона не публікує.

Нагадаємо, що за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Кремль робить інформаційні пропагандистські кампанії, спрямовані на найуразливішу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників і захисниць України.