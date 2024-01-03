Щоб розколоти українське суспільство: РФ не хоче проводити обмін військовополоненими, — Лубінець

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Кремль робить інформаційні пропагандистські кампанії, спрямовані на найуразливішу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників і захисниць України.

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Росіяни продовжують відмовлятися від проведення обміну військовополоненими. При цьому окупанти так само звинувачують Україну в перешкоджанні процесу. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він звернувся до близьких військовополонених із закликом не довіряти пропаганді РФ. Чиновник пояснив, що росіяни так само створюють інформаційні пропагандистські кампанії.

"Насамперед вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян — родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників і захисниць України", — підкреслив Лубінець.

За заявою омбудсмена, родичам постійно навіюють, ніби їм слід чинити тиск на Україну в контексті обміну полоненими. Лубінець також підкреслив, що загарбники роблять це навмисне, з метою розпалювання конфліктів в українському суспільстві.

"Закликаю близьких захисників бути обачними та аналізувати все з холодною головою. Особливо в соціальних мережах. Розумію, що іноді це буває складно", — додав Лубінець.

Нагадаємо, ще 13 жовтня в українській розвідці розповідали, що Росія не цінує життя своїх військових, які потрапляють у полон в Україні. Приміром, навіть коли Україна першою пропонувала передати тяжкохворих чи поранених окупантів РФ — відмовлялися забирати всіх людей.

Тим часом українські журналісти показували, в яких умовах перебувають військовополонені окупанти в Україні. Так, поранені особи мають доступ до медичної допомоги, у вільний час полонені військовим РФ можуть позайматися на спортивному майданчику.