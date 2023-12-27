Росія використовує полонених як політичну зброю проти України, — Politico

За даними журналістів, українські військові, які перебувають у російському полоні, почали телефонувати рідним. При цьому вони кажуть, що Росія нібито готова на обміни, але Україна від цього відмовляється.

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РФ використовує полонених як політичну зброю, посилюючи тиск на українців. Про це повідомляє видання Politico.

За даними джерела, українські військові, які перебувають у полоні в Росії, почали спілкуватися з рідними телефоном. При цьому вони стверджують, що Росія нібито висловлює готовність до обміну полоненими, однак Україна відмовляється від цієї пропозиції.

"Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Тому ми розуміли, що це кампанія недовіри до влади", — сказав у коментарі виданню представник Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Валентина Ткаченко, дружина захисника Чорнобильської АЕС, який був узятий у полон на початку вторгнення, поділилася, що також отримала дзвінок від свого чоловіка. Раніше їй вдалося отримати лише коротку записку з повідомленням: "Я живий, усе гаразд".

Вона повідомила, що 29 листопада цього року її чоловік, який перебуває в полоні, зв'язався з нею через месенджер Viber. Розмова тривала всього три хвилини, і їй не дозволяли ставити запитання. Український військовий у полоні сказав: "Валя, йди, ускладни життя Києву. Київ не бажає приймати нас назад", а потім вибачився і перервав розмову. Жінка вирішила не приєднуватися до протестів, вважаючи, що її чоловік став інструментом політичної гри Кремля проти України.

Згідно з офіційно підтвердженою інформацією, нині Росія утримує в полоні 3 тисячі військових захисників і 28 тисяч цивільних осіб. Однак слід зазначити, що реальні цифри можуть бути ще вищими.

Нагадаємо, ще 13 жовтня в українській розвідці розповідали, що Росія не цінує життя своїх військових, які потрапляють у полон в Україні. Приміром, навіть коли Україна першою пропонувала передати тяжкохворих чи поранених окупантів РФ — відмовлялися забирати всіх людей.

Тим часом українські журналісти показували, в яких умовах перебувають військовополонені окупанти в Україні. Так, поранені особи мають доступ до медичної допомоги, у вільний час полонені військовим РФ можуть позайматися на спортивному майданчику.