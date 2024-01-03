ХАМАС и ПТРК "Корнет": у боевиков снова обнаружено российское современное оружие (фото)
По словам военного эксперта Игаля Левина, используемый боевиками ХАМАС противотанковый комплекс "Корнет" представляет собой экспортный вариант 2016 года выпуска.
Фрагмент тубуса российского ПТРК "Корнет" 2016 года выпуска снова обнаружен у палестинцев в секторе Газа. Об этом сообщает в своем телеграм-канале редактор отдела "Военный Фокус", офицер запаса израильской армии Игаль Левин.
При этом он отмечает, что это экспортный вариант противотанкового ракетного комплекса с дальностью стрельбы до 8 тысяч метров.
Это не первый случай, когда израильские военные получают факты использования против ЦАХАЛ современного российского оружия. Это свидетельствует о том, что ХАМАС тратил значительные средства зарубежных доноров, которые получал на гуманитарные нужды, на закупки современного оружия.
Откуда у ХАМАС редкие тандемные кумулятивные ПТРК
ХАМАС активно использует вооружение из РФ, Ирана и КНДР, при этом порой речь идет и о новых разработках типа ПТРК "Корнет". Этот комплекс, по информации росСМИ, начали поставлять за рубеж в 1990-х годах. В 2010 году впервые сообщалось, что у палестинцев в секторе Газа есть "Корнет". Утверждалось, что ПТРК попал в сектор Газа из Сирии. Кроме того, стало известно, что "Корнет" есть и у "Хезболлы".
По данным информационно-консалтингового агентства Defense Express, Израиль еще в 2011 году обвинил РФ в том, что ПТРК "Корнет" уже есть на вооружении у ХАМАС — тогда ракетой с него был нанесен удар по школьному автобусу.
Однако Россия поставляет палестинским боевикам не только противотанковые комплексы. Как утверждают эксперты Defense Express, тут и образцы более старых ПТРК типа "Фагот" и "Конкурс", и реактивная граната ПГ-7ВР "Резюме", которая была принята на вооружение в СССР в 1988 году со сроком эксплуатации 15 лет.
"И то, что РФ активно поставляет эти реактивные гранаты на Ближний Восток, говорят фото из Сирии, где это оружие "засветилось" в 2015 году. После чего попаданию ПГ-7ВР "Резюме" к любым террористам по всему миру вообще не проблема", — уточняют аналитики агентства.
Кроме переносных противотанковых средств, боевики ХАМАС также имеют на вооружении ПЗРК. И первое появление этих средств было зафиксировано ЦАХАЛ только в 2012 году. Тогда подозревалось попадание в сектор Газа советской "Стрелы-2".
"Но с этого времени количество ПЗРК у боевиков значительно увеличилось. Основными образцами стали не только ПЗРК "Стрела-2", но и более новые "Игла", а также китайские ПЗРК QW, их иранские копии Misagh-1, а также HT-16PGJ из КНДР, до этого замеченные в Сирии", — замечают в Defense Express.
Безусловно, есть вопрос, подчеркивают военные эксперты, как все это и в таком количестве попало в ХАМАС. Главными линиями снабжения считаются морская контрабанда и сеть тоннелей. При этом часть поставок была организована не на уровне от одних террористов к другим, а напрямую, например, из Сирии и Ирана.
Армия обороны Израиля объявила о разрушении масштабной сети туннелей ХАМАС, расположенной под Палестинской площадью в городе Газа.