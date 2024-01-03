"Реально можем не вывезти": в ВСУ призвали Лебигу и других блогеров пройти ВВК (видео)

По словам замглавы ЦПД Андрея Коваленко, "есть мужчины, которые демонстрируют совсем иную жизнь". Он посоветовал инфлюенсерам сходить в ТЦК, что также расширит число подписчиков.

Представителям украинской блогосферы и инфлюэнсерам, среди прочего Михаилу Лебига стоит показать личный пример общественности — сходить в ТЦК и пройти медкомиссию. Об этом заявил заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации лейтенант ВСУ Андрей Коваленко в эфире YouTube-канала.

Андрей Коваленко призвал жителей Украины активнее мобилизовываться и идти в ТЦК, а также обратил внимание на то, что "есть мужчины, которые демонстрируют совсем иную жизнь".

"Мы не говорим о том, чтобы сразу пойти на фронт <…> а просто сходить обновить свои данные, пройти ВВК, — объяснил представитель ЦПД. — И тут заходит человек, например Миша Лебига, и у него в Instagram постоянно о том, что он где-то пьет, ведет разгульный образ жизни. Молодое поколение смотрит и думает: "Если он так отдыхает, гуляет и донатит, то и мы так можем".

Коваленко считает, что с Лебигой, блогерами и прочими инфлюенсерами власти должны вести разъяснительную работу.

"Возможно, это кто-то от Генштаба должен быть, возможно кто-то еще, и просто говорить: "Нам это очень важно исторически, потому что мы можем не вывезти эту войну, реально можем не вывезти", — объяснил Коваленко.

Он добавил, что все уже решили, что Украина непременно победит, но важно, чтобы блогеры доносили до своей аудитории "ценности, которые будут стимулировать людей идти в армию".

Заместитель руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко — о мобилизации (с 9:51)

Представитель ЦПД считает, что многие инфлюансеры давно заинтересованы в работе во благо государства, и посоветовал инфлюенсерам, таким как Лебига, пройти ВВК и пойти в "учебку", чтобы, ко всему прочему, расширить число подписчиков.

"Вы просто будете лететь по трафику и по всему — покажете пример и сделаете пользу для государства", — сказал он.

Напомним, что в ЦПД рассказали, что может помочь мобилизации в Украине. По словам замглавы центра Андрея Коваленко, все воевать не будут.

Также сообщалось, что командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петр Горбатенко заявил, что мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания.