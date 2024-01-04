Самый большой обмен пленными: ISW объяснил, почему Россия именно сейчас отдала заложников

Аналитики Института изучения войны говорят, что Россия хочет показать свою готовность действовать в рамках международного права на фоне последних сообщений о том, что украинских пленных казнят без приговоров суда и заставляют участвовать в боевых действиях.

3 января в Украину из российского плена вернулось 230 человек, среди которых как военные, так и гражданские лица. С начала полномасштабного вторжения это самый большой обмен пленными. Вероятно проведя обмен после длительной паузы Россия хочет показать, что заинтересована действовать в рамках международного права и норм. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 января.

Отмечается, что это первый официальный обмен военнопленными с августа прошлого года. Домой вернулись военные ВСУ, Нацгвардии, Военно-морских сил и Госпогранслужбы.

Большое количество возвращенных в Украину военных воевали на острове Змеиный и в Мариуполе. В частности, они находились в российском плену почти два года.

Тем временем Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины 248 своих военных. Также они поблагодарили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за роль посредника в этом обмене.

Аналитики отмечают, что российские источники писали о разном количестве украинских военных, которые были возвращены. Одни писали, что из плена освобождены 173 человека, а другие — что "до 230" человек.

Российские военные блогеры хвалили Минобороны РФ, ведь количество возвращенных военных России было больше, чем украинских. В частности, это якобы было назревшим после обмена в сентябре 2022 года. Тогда Украина вернула из российского плена 215 военнопленных, среди которых были лидеры полка "Азов".

Именно этих военнослужащих Россия обещала посадить за решетку до конца войны. Однако они были обменены на 55 российских пленных и политических заключенных, среди которых был обвиненный в госизмене экс-нардеп Виктор Медведчук.

В Институте изучения войны обращают внимание на время, когда Россия согласовала самый большой обмен военнопленными. Представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко еще в ноябре сообщал, что РФ по неизвестной причине заморозила обмен летом прошлого года.

Аналитики отмечают, стало известно о нескольких случаях за последние недели, когда оккупанты использовали пленных украинских военных с нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В частности, речь идет об использовании пленных в боевых действиях, использовании украинских бойцов как живой щит, казни без суда и следствия.

В ISW говорят, вероятно именно на фоне этой информации Россия решила провести такой большой обмен. Таким образом они хотят показать, что заинтересованы действовать в рамках международного права и норм.

Напомним, в рамках обмена пленных, который состоялся 3 января, кроме военных из плена РФ также были освобождены шесть гражданских лиц, среди которых: музыкант, женщина в декретном отпуске и преподаватель университета. Также в Украину была возвращена боевой медик, которая воевала в составе 36 ОБрМП.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, обмен готовился длительное время, а переговоры между Россией и Украиной были тяжелыми. Третьей стороной, которая занималась организацией обмена, были Объединенные Арабские Эмираты