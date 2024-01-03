Девушка-морпех, которая была в плену — дома: комбриг "Волына" поздравил Галину Федишин (фото)

Боевой медик николаевских морпехов почти два года подвергалась пыткам в российском плену. Оккупанты несколько раз имитировали ее обмен и возвращали обратно в тюрьму.

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Во время очередного обмена военнопленными 3 января домой вернулись 224 защитника Украины. Среди них — двое морских пехотинцев 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Об этом сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады в Facebook.

По информации источника после изнурительных почти двух лет плена домой вернулась и боевой медик николаевских морпехов.

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Что известно о девушке-морпехе

Находясь в неволе, украинская военнослужащая принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.

Почти два года плена... Галина Федишин дома Фото: Сергій Волинський

Также на ситуацию отреагировал майор ВСУ, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, участник обороны Мариуполя Сергей Волынский "Волина". У себя на странице в Facebook он написал, что военная — это Галина Федишин. Она последняя девушка-морпех, которая была в плену.

"Она прошла тяжелый путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен..." — сообщил Сергей Волынский.

Домой вернулся воин танкового батальона бригады Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Воин танкового батальона бригады дома

Пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сообщила, что из российских застенков вернулся и воин танкового батальона бригады, который отважно принимал участие, в частности, в обороне завода "Ильича".

"Поздравляем брата и сестру на родной земле свободной Украины! Радуемся вместе с их семьями и близкими. Гордимся мужественным подвигом", — приветствовал комбриг собратьев.

Сейчас морпехов ждет медицинская помощь и реабилитация, так как российский плен это всегда о нечеловеческих условиях пребывания. Желаем как можно быстрее набраться сил и казацкого здоровья.

Добавим, что 3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Обмен состоялся после полугодового перерыва и отказа россиян вести переговоры. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, организацией этого процесса занималась третья сторона — Объединенные Арабские Эмираты. С ее помощью вместе этот обмен стал возможным.