Дівчина-морпіх, яка була в полоні — вдома: комбриг "Волина" привітав Галину Федишин (фото)

Бойова медикиня миколаївських морпіхів майже два роки зазнавала тортур у російському полоні. Окупанти декілька разів імітували її обмін і повертали назад до в'язниці.

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Під час чергового обміну військовополоненими 3 січня додому повернулися 224 захисника України. Серед них — двоє морських піхотинців 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Про це повідомляє пресслужба 36 окремої бригади у Facebook.

За інформацією джерела після виснажливих майже двох років полону додому повернулася і бойова медикиня миколаївських морпіхів.

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Що відомо про дівчину-морпіха

Перебуваючи у неволі, українська військовослужбовиця принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання.

Майже два роки полону… Галина Федишин вдома Фото: Сергій Волинський

Також на ситуацію відреагував майор ЗСУ, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, учасник оборони Маріуполя Сергій Волинський "Волина". У себе на сторінці у Facebook він написав, що військова — це Галина Федишин. Вона остання дівчина-морпіх, яка була в полоні.

"Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон…" — повідомив Сергій Волинський.

Додому повернувся воїн танкового батальйону бригади Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Воїн танкового батальйону бригади вдома

Пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомила, що з російських катівень повернувся і воїн танкового батальйону бригади, який відважно приймав участь, зокрема, в обороні заводу "Ілліча".

"Вітаємо брата та сестру на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сімя'ми та близькими. Пишаємось мужнім подвигом", — приваітав комбриг побратимів.

Наразі на морпіхів чекає медична допомога та реабілітація, так як російський полон це завжди про нелюдські умови перебування. Бажаємо якнайшвидше набратись сил та козацького здоров'я.

Додамо, що 3 січня в Україну повернулись 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відтинках фронту. Обмін відбувся після піврічної перерви і відмови росіян вести перемовини. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, організацією цього процесу займалася третя строна — Об'єднані Арабскі Емірати. З її допомогою разом цей обмін став можливим.