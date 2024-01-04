"Неожиданно для нас": Игнат ответил, можно ли рассчитать день массированных атак РФ (видео)

По словам представителя Воздушных сил, противник принимает решение накануне и учитывает в него различные факторы. В любой момент их планы могут корректироваться.

Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины при помощи различного вооружения, но происходит это всегда в разные моменты. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, возможно ли вычислить, когда будет следующий массированный обстрел.

По его словам, противник принимает решение непосредственно перед самим ударом, поэтому достоверно никому неизвестно, будет в тот или иной день атака по стране.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, уже там устанавливают "сроки"… Кто-то говорит четыре дня… Ну как мы можем знать, когда враг планирует (атаку — ред.)?" — заявил Юрий Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил добавил, что противник может запланировать характерный удар, после чего назначить день. Однако потом его могут отсрочить и "придумать что-то еще". Все атаки происходят в соответствии с задачами, которые россияне ставят перед собой. Там учитывают складывающуюся обстановку и различные другие факторы.

В основном речь идет про разведданные, которые имеет враг, погодные условия и так далее.

"Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-то даты не нужно. Прогнозы делать обычно можно. На подготовку к массированному обстрелу понятно нужно определенное время, но давайте не будем ставить какие-то четкие сроки, привязываться к определенным датам. Как видим, противник не всегда привязывается к своим сакральным датам, к нашим датам, а бьет, чтобы было неожиданно для нас", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 4 января сообщалось, что в массированных ракетных обстрелах Украины участвуют до 2000 россиян. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, экипаж одного бомбардировщика ТУ-95МС включает минимум семь человек. Кроме того, на земле на каждый самолет приходится еще по десять специалистов.