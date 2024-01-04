ВС РФ под Кременной "эпично уничтожили" свой танк и выдали его за украинский (видео)

Оккупанты сообщили, что "украинский" танк выследили их разведчики, а феерично уничтожили бойцы группировки "Центр".

Российские военные попали в свой же танк в лесах под Кременной на Луганщине. Удар сняли на видео и выдали за пораженный танк ВСУ. Об этом сообщают в украинском телеграм-канале Combat footage UA.

"Р*сня подает свой уничтоженный танк под Кременной, как "эпическое уничтожение украинского танка", — говорится в сообщении.

В качестве доказательства создания фейка об уничтожении танка приводятся посты российских телеграм-каналов.

"Эпический удар: танк ВСУ разорвало в щепки от удара "отважных" возле Кременной. Бойцы группировки "Центр" уничтожают технику врага, поддерживая наступление возле Кременной. Разведчики ЦВО обнаружили в лесу танк ВСУ и точным ударом уничтожили его", — расписывают уничтожение танка "Военкоры русской весны".

Также Combat footage UA в противовес посту пропагандистов добавляет видео работы аэроразведчиков 1-й бригады оперативного назначения бригады "Буревій" НГУ, где видно, как этот самый "уничтоженный украинский танк" едет по лесу, и как они впоследствии попадают по нему дроном.

Напомним, что ВС РФ сняли фейковое видео с участием "командира и подчиненного" из ВСУ. Руководитель якобы расстрелял подчиненного за отказ идти на штурм.

Ранее в ГПСУ опровергли фейк, что некоторых украинцев не пропускают на границе. По словам спикера пограничного ведомства Андрея Демченко, слухи о запрете на выезд людям с инвалидностью 3-й группы не соответствуют действительности.