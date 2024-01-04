Агитационные снаряды: в сети показали подразделение "психологических операций" ВС РФ (видео)

По информации мониторингового Telegram-канала "Николаевский ванек", оккупанты на ролике получают деньги за то, что распространяют ИПСО среди украинцев.

Российские оккупанты пытаются активно действовать по всей линии фронта не только при помощи обычного вооружения, но и методом влияния на умы бойцов ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек", который ведет военнослужащий Сил обороны Украины.

На опубликованном ролике можно увидеть, что несколько российских оккупантов готовятся запустить агитационный 122 мм снаряд при помощи специальной установки. Он предназначен для того, чтобы распространять различные нарративы и в один снаряд может поместиться до 400 листовок.

"Российское подразделение "психологических операций", которое получает бабки якобы за влияние на умы наших бойцов", — говорится в сообщении.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" называют такие методы примитивными, ведь украинские защитники их не собираются использовать, а лишь сожгут в костре для лучшего огня.

Украинской стороне также удалось установить личности россиян на опубликованном ролике. Удалось узнать целые подразделения, людей и даже транспортные средства тех, кто занимается распространением российской пропаганды в группировке "Днепр".

К примеру, военный, который и вставляет снаряд в установку является офицером оперативной группы информационного противоборства — майор Чусовитин Дмитрий. На камеру все снимал полковник Усошин Роман Александрович из Ростова-на-Дону. Присутствовали на кадрах и другие оккупанты, личности которых также уже известны.

"Наши "агитации" для этих персонажей долго себя не заставят ждать", — говорится в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

Российские оккупанты продолжают пытаться влиять на умы украинских военных Фото: Скриншот

Напомним, 6 декабря сообщалось, что в ГУР зафиксировали вспышку вражеской ИПСО. Российские оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. Их цель — дискредитировать Украину, расколоть и деморализовать общество, демотивировать украинцев к сопротивлению.