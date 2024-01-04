22 тысячи заявок: на линии "Хочу жить" массово регистрируют россиян, которые отказываются воевать

Еженедельно добровольно сдаются в плен в среднем по три российских солдата, пояснил руководитель проекта. При этом десятки миллионов россиян побывали на сайте проекта и интересовались возможностью не воевать.

Российские военные массово обращаются в проект "Хочу жить" Единого центра принятия обращений по сдаче в плен Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Благодаря проекту они попадают в колонию, где содержатся в соответствии с Женевской конвенцией. На сегодня работники проекта контактируют с тысячей россиян, которые хотели бы воспользоваться этой возможностью. О деталях работы проекта рассказал представитель департамента по работе с пленными ГУР Виталий Матвиенко в интервью изданию Financial Times.

Матвиенко привел статистику, которая свидетельствует об интересе россиян к шансу на выживание благодаря проекту "Хочу жить". По его словам, соответствующий сайт посетили 48 млн пользователей, причем подавляющее большинство, 46 млн, — из России. Такое количество заинтересованных посетителей — начиная с августа 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил так называемую "частичную мобилизацию".

Россияне, которые готовы сделать реальные шаги, обращаются в Единый центр двумя способами, пояснил чиновник — звонят или пишут в Telegram-бот. За более чем год существования проекта за инструкциями обратилось 22 тыс. граждан РФ.

Из этих 22 тысяч уже сдались в плен — 220 человек, прозвучало во время разговора с журналистами. Кроме того, еще около 1 тысячи — на пути к тому, чтобы добровольно сложить оружие.

"Сдались более 220 российских военнослужащих, дела еще более 1000 человек, желающих сдаться, находятся в разработке", — процитировали на портале слова Матвиенко.

Представитель проекта "Хочу жить" также пояснил, что от момента обращения до попадания на украинскую сторону проходит несколько месяцев. При этом каждую неделю становятся военнопленными по три военных ВС РФ. Они содержатся в колонии, а потом, если желают, их обменивают на пленных украинцев.

У каждого россиянина, который садится в автобус, чтобы вернуться в РФ, в кармане есть визитка проекта, заявил Матвиенко. С помощью этих визиток другие солдаты вражеского войска могут добровольно отказаться убивать украинцев и сдаться в плен.

Проект "Хочу жить" — детали

Отметим, "Хочу жить" — проект, созданный осенью 2022 года Единым центром принятия обращений по сдаче в плен ГУР Минобороны Украины. На странице проекта россиянам объясняют, как избежать мобилизации в ряды ВС РФ, а также — что нужно сделать, что стать военнопленным. При этом уверяют, что их будут содержать в достойных условиях — будут кормить три раза в день, лечить, позволять контактировать с семьей.

Ранее Фокус писал о случаях, когда военные ВС РФ сдавались в плен. Например, осенью 2023 года стало известно о спецоперации "Синица", благодаря которой на сторону Украины перешел пилот вертолете Ми-8 Максим Кузьминов. Россиянин впервые обратился к проекту в феврале 2022 года, длительное время заняло планирование, но в итоге он добрался до украинского аэродрома — привел вертолет, нагруженный запчастями к самолетам ВС РФ. Как заявили в ГУР Минобороны, Кузьминов получит вознаграждение 500 тыс. долл. и возможность жизни вместе с семьей, которую спасли ранее.

Еще один известный случай — российский военный Даниил Алферов, который находился на Запорожском участке фронта. Благодаря его активности военнопленными стали 11 солдат ВС РФ. Спецоперация по его спасению называлась "Барыня", рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Напоминаем, последний обмен пленными с РФ состоялся 3 января 2024 года — впервые после длительного перерыва. Удалось освободить 230 граждан Украины. Среди них — военные, которые воевали в Мариуполе и острове Змеином. Также спасли боевого медика: после возвращения ей предложили выйти замуж.